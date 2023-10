La crisis en Nagorno Karabaj promete reconfigurar el entramado de intereses mundiales en la región

El avance militar le permitió a las fuerzas azerbaiyanas hacerse con el control efectivo de la zona / Foto: AFP.

Reclamos de intervención a la UE

La reciente ofensiva relámpago de Azerbaiyán que provocó un éxodo de la población armenia de Nagorno Karabaj puso en evidencia el complejo entramado de intereses internacionales sobre esta región del Cáucaso y puede reconfigurar las relaciones de forma tal que Rusia pierda influencia, la Unión Europea (UE) gane espacio como mediador, en un delicado juego de equilibrio por su interés energético, mientras Turquía profundiza su rol de peso pesado.Elle permitió a las fuerzas azerbaiyanas hacerse con el control efectivo de la zona ubicada dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y las autoridades de la república de Nagorno Karabaj, autoproclamada hace tres décadas y llamada por los armenios como Artsaj, anunciaron que será disuelta a partir del próximo 1 de enero.Esa victoria militar provocó un, de mayoría armenia y cristiana, que se había escindido de Azerbaiyán, de mayoría musulmana, durante la desintegración de la Unión Soviética. Unos 100.000 habitantes del enclave (el 80% de su población total) huyeron ante denuncias de un intento de "", en una crisis humanitaria que ya se había profundizado desde diciembre del año pasado con el bloqueo al corredor de Lachín, el único que une Armenia con el enclave y usado para transportar bienes esenciales.Pese a lassobre este último hecho, como la que hizo, y un fallo de la Corte Internacional de Justicia para que Azerbaiyán levantara el bloqueo, no hubo ningún tipo de sanciones que fuercen un cambio de la situación.En ese contexto,, un país tradicionalmente aliado, como uno de los, especialmente debido a la falta de compromiso de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas, desplegadas desde 2020 tras una segunda guerra en la región que dejó unos 6.500 muertos.", dijo el primerLa muestra más clara de estala dio esta semana el, cuando en plena crisis por el ingreso masivo de desplazados, tribunal que emitió una orden deacusado de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos en zonas ocupadas."Ningún gobierno armenio dará la orden de detener a Putin si decide llegar a Ereván. El tema es el simbolismo que subyace a la medida., afirmó a TélamEspecialista en temas de política exterior del Cáucaso Sur, indicó que con la mirada puesta en la, "Rusia se dio cuenta de que tantoen la resolución de su conflicto", pero la seguridad, el estatus y los derechos de los armenios de Nagorno Karabaj siguieron siendo cuestiones irresueltas.Sin embargo, esatambién quedó bajo la lupa en julio del año pasado, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue a Azerbaiyán para firmar un, y llamó a ese país un "socio energético fiable"."Ese acuerdo de gas fue muy importante para que la UE fuera tan blanda con Azerbaiyán a pesar del comportamiento agresivo de ese país, especialmente ante el bloqueo del corredor de Lachín", indicó a TélamDos meses después de sellar ese pacto, en septiembre de 2022, se produjo una escalada en la frontera con enfrentamientos que dejaron unos 300 muertos y que, según informes de terceros países, incluyendo Estados Unidos, ocurrieron también dentro del territorio de Armenia."Entiendo que laya que considera a Nagorno Karabaj como territorio azerbaiyano. Pero el ataque contra Armenia propiamente dicho en septiembre de 2022 no tenía excusas y debería haber dado lugar a sanciones contra Bakú", afirmó Lundgren, autor de varias publicaciones sobre el Genocidio Armenio."Cuando eso no ocurrió,y vimos el comienzo delen diciembre. Fue ampliamente condenado en Occidente, verbalmente, pero sin ninguna acción como sanciones, por lo que Bakú comprendió que se saldría con la suya yendo aún más allá, como con un ataque militar", añadió al referirse a la ofensiva relámpago ocurrida hace poco más de dos semanas.lamentó por su parte Ter-Matevosyan."Por primera vez en 50 años de historia de Europa, unas 100.000 personas fueron deportadas a la fuerza de sus tierras ancestrales en una semana. Dejaron atrás casas, monasterios e iglesias, los armenios de Nagorno Karabaj tuvieron que venir a Armenia para, apuntó.por la última ofensiva militar, aunque en una resolución no vinculante el Parlamento Europeo acusó el jueves a Azerbaiyán de llevar adelante una "limpieza étnica" contra los armenios de Nagorno Karabaj y llamó al bloque a tomar "medidas específicas contra personas en el Gobierno" azerbaiyano.y se anunció una reunión antes de fin de mes en Bruselas con Aliyev, en un intento de laentre esasque entre 1988 y 1994 libraron una primera guerra que dejó unos 30.000 muertos.Esta negociación debió tener lugar el jueves pasado en el marco de laque se desarrolló en la ciudad española de Granada, pero el líder azerbaiyano decidió no acudir por críticas a Francia, que firmó acuerdos militares con Armenia, pero sobre todo por la ausencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, justificada oficialmente por temas de salud.y, tras la ofensiva, Erdogan dio una muestra del peso del país en la región alpara destacar que es un "motivo de orgullo que la operación se haya completado con éxito en un breve periodo de tiempo, con la máxima sensibilidad hacia los derechos de los civiles".Ese encuentro tuvo lugar en Najicheván, un lugar de gran simbolismo, ya que es un enclave azerbaiyano aislado del resto del territorio y las autoridades de ese país desean crear un corredor terrestre que pase por el sur de Armenia, lo que aislaría a esa república de su vecino Irán.