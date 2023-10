Debate presidencial: los cinco candidatos se preparan para el nuevo cruce

Foto: Emilio Rapetti.

Massa se prepara para enfrentar "clima más agresivo"

Milei buscará mantener la postura del primer debate

Bullrich, con la mira en el libertario y en busca de mostrarse más enérgica

Schiaretti retomará su estrategia de explotar su experiencia en Córdoba

Bregman appostará a una postura diferenciada y alternativa

Con estrategias diferenciadas y buscando mejorar su desempeño del primer cara a cara en Santiago del Estero, los cinco candidatos presidenciales debatirán este domingo por segunda vez, a dos semanas de las elecciones , sobre los temas "Seguridad"; "Trabajo y producción"; y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Los candidatos presidenciales(Unión por la Patria, UxP),(Juntos por el Cambio, JxC),(La Libertad Avanza, LLA),(Hacemos por Nuestro País, HNP) y(Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, FIT-U) volverán a debatir en el segundo y último cruce de este tipo que tendrán antes de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el 22 de octubre próximo. "Trabajo y producción" ; y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente" serán los tres ejes temáticos sobre los cuales los candidatos expresarán esta vez sus propuestas durante el debate obligatorio y público, que tendrá como sede el Salón de Actos de la, en la ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 21 y será transmitido para todo el país por la Televisión Pública.El domingo pasado, en el primero de los dos debates obligatorios, que se realizó en Santiago del Estero, Massa, Bullrich, Milei, Schiaretti y Bregman habían presentado sus proyectos sobre "Economía", "Educación" y "Derechos humanos y convivencia democrática" , éste último, al igual que "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", los ejes temáticos elegidos por la participación ciudadana.El debate será moderado por cuatro periodistas: Soledad Larghi, Mariana Verón, Marcelo Bonelli y Sergio Roulier.Massa se prepara para el segundo debate con los dirigentes más cercanos del equipo de campaña y sus asesores en comunicación, con el objetivo de exponer sus propuestas de gobierno y responder a los cuestionamientos que realicen los otros cuatro postulantes sobreEn UxP esperan que las discusiones de este domingo trascurran "en un clima más agresivo" que el domingo pasado Los expertos en comunicación de UxP están preparados para asistir a intercambios ríspidos en los cuales "las normas no se respeten tanto" porque si todo trascurre como está pautado, Massa se impondrá en las discusiones porque "es el único candidato que tiene propuestas verdaderas y con poder de gestión como para lograr acuerdos a través del diálogo", según observan voceros de ese espacio.En el laboratorio de campaña de 'Massa Presidente' se trabaja en el, y a priori, se espera que utilicen para cuestionarlo la subida del dólar ilegal de esta semana y las secuelas del caso que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.Allí, la estrella del momento volverá a ser el botón rojo que otorga cinco derechos a réplica a cada candidato que se sienta aludido o quiera responder la formulación de un aspirante.En el primer debate, elfue utilizado rápidamente por Massa en el segmento de Economía y gastó sus derechos a replicar en el primer tramo del debate, que tuvo una amplia repercusión en redes sociales y picos de rating de más de 40 puntos en televisión.El candidato de UxP contará con el asesoramiento externo del equipo electoral que envió el presidente brasileño Luiz Inacio 'Lula' da Silva, que lidera Edinho Silva.En tanto, Milei prepara su intervención en el debate, que tendrá entre otros, en tanto que mantendrá esta noche una incursión mediática en el programa de Mirtha Legrand, junto a su pareja Fátima Florez.Según informaron desde el espacio, el economista se preparó esta semana a través de reuniones con los principales miembros de su equipo técnico especializados en los temas en los cuales el candidato es "menos experto" y buscan continuar con "la misma línea" ya expresada el domingo pasado en el primer debate que se hizo en Santiago del Estero De esta manera, sus asesores buscan mostrar a un candidato "tranquilo" y "firme" -para dejar atrás los rumores sobre su salud-, que buscará polarizar sobre todo con Sergio Massa -que las encuestas muestran como los dos postulantes con más chances de acceder a una segunda vuelta- y dejando relegada a la candidata de Juntos por el Cambio.Por su parte,su presentación en el segundo y último debate antes de las elecciones donde intentará mostrarse más enérgica y apuntar contra el líder libertario.El bunker de Bullrich recogió el guante de los cuestionamientos que recibió la candidata tras el primer intercambio y que sintetizan como que "le perdonó la vida a Massa" y que "no fue a fondo con Milei".La exministra de Seguridad dedicó el viernes a "descansar y estudiar" para el duelo discursivo que protagonizará con los otros cuatro postulantes presidenciales este domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA.En la semana que pasó,creció luego de que que el candidato libertario tratara de "montonera tira bombas" a Bullrich, quien se defendió presentando dos denuncias judiciales En el debate de mañana, Bullrich retomará por un lado sus cuestionamientos al libertario, al que durante la semana le dedicó amplios posteos para criticarlo.También habrá cuestionamientos de Bullrich hacia Unión por la Patria y su candidato, Sergio Massa, que estarán basados en la situación de la macroeconomía y la inflación y también en "explotar" el impacto social que generaron las fotos del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a bordo de un yate en Marbella.En tanto, Schiaretti continuará con suDesde el entorno de Schiaretti, comentaron a Télam que el gobernador "continuó estudiando y practicando porque es muy aplicado" aunque "conoce todos los proyectos y sus datos económicos".En este segundo debate, el candidato de HNP " repetirá su impronta cordobesa que tantos buenos resultado le dieron" en la deliberación que los postulantes a la jefatura del Estado celebraron el domingo pasado en el centro Forum de Santiago del Estero, según estiman sus colaboradores."En el primer debate buscamos tener visibilidad y eso se logró con amplia mayoría. Nos visibilizamos y tuvimos protagonismo siendo tendencia en Google durante varias horas", destacaron desde el entorno del gobernador.En esa línea, agregaron queEl equipo con que ensaya el gobernador cordobés está encabezado con su asesor histórico, Roberto Sposetti, y también es integrado por Osvaldo Giordano (ministro de Finanzas de Córdoba); Walter Grahovac (ministro de Educación); el diputado nacional y candidato vicepresidencial de HNP, Florencio Randazzo, y el ex legislador Diego Bossio.Finalmente, Bregman se prepara para enfrentar diferentes escenarios de discusión e intentará concentrarse enante un contexto electoral dominado por las tres las fuerzas que fueron las más votadas en las PASO.En ese sentido, Bregman procurará mostrar una postura diferenciada y alternativa ante candidatos que desde la Izquierda describen como "representantes de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional, y allegados al espacio esperan que la diputada nacional vuelva a utilizar frases de impacto como fue la de "gatito mimoso", que le espetó a Milei durante las deliberaciones del domingo pasado.Tras el primer debate en Santiago del Estero, desde el FIT-U celebraron la performance de la candidata y las repercusiones que tuvo en redes sociales cuando eligió confrontar con Milei.Entre ellos, se destacan cuandoLejos de bajar el tono a las chicanas, Bregman escribió ayer en su cuenta oficial de la red social X, (exTwitter) que "hoy la derecha va a tomar la leche con los grandes empresarios" al referirse al encuentro que Milei y la candidata de JxC, Patricia Bullrich, mantuvieron con empresarios argentinos en Mar del Plata.