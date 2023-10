De Mendiguren: “La oposición no tiene agenda productiva y nunca habla de la industria" VER VIDEO

"Nosotros queremos recuperar la moneda y las reservas para que la estabilidad macroeconómica exista; queremos seducir al ahorro de los argentinos para que lo pongan en una fábrica, en un nuevo comercio, en la construcción. Tenemos claro el camino, y para eso el acuerdo nacional tiene que existir"

José Ignacio De Mendiguren dialogó con Télam sobre el presente y el futuro de la Argentina / Foto: Pepe Mateos.

La moneda digital "permitirá combatir evasión y bajar presión tributaria" De Mendiguren, aseguró que la moneda digital "permitirá combatir la evasión" y "bajar la presión tributaria".



En una entrevista con Télam, el funcionario indicó que la iniciativa "ya se está debatiendo en más de 120 países", y señaló que en el caso de la Argentina sería beneficiosa para reducir la evasión ya que "habría mayor cantidad de operaciones en blanco".



"A partir de ahí, te va a permitir bajar la presión tributaria al ensanchar la base de los que pagan impuestos. Hoy por la evasión y el gran canal informal de la economía, los que tributan son menos de los que deberían y la carga para ellos es más alta", agregó de Mendiguren.



Al respecto, agregó: "En definitiva, la moneda digital lo que te permite es construir un sistema tributario más progresivo y combatir la informalidad".



La Moneda Digital Argentina (MDA) es un proyecto de ley que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo pasado en el marco del debate presidencial realizado en Santiago del Estero.



La medida está orientada a evolucionar el vigente sistema de pagos digitales minoristas en el que participan las fintech, los bancos comerciales y las cámaras compensadoras, bajo la supervisión y regulación del Banco Central (BCRA).



Su objetivo final es impulsar el uso de los medios de pago digitales, formalizando las cadenas de pago y disminuyendo el uso del efectivo, se precisó.



Asimismo, permitirá más libertad y autonomía a la hora de realizar transacciones en lo cotidiano, de fácil uso y acceso, incluyendo sectores no digitalizados ni bancarizados, así como evitará la burocracia financiera.



El Secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, afirmó este sábado que “la oposición política no tiene agenda productiva”, y consideró que los principales candidatos a presidente de esos espacios “nunca hablan" de ese sector.En una entrevista con Télam, de Mendiguren planteó sin embargo la necesidad deEl funcionario sostuvo que, en caso de ser presidente,podrá alcanzar ese objetivo porque “ya ha demostrado su capacidad de concertar y tiene un profundo conocimiento de los actores sociales, con”.En lo que respecta a la coyuntura, de Mendiguren destacó que, y sostuvo que el desafío continúa siendo el de recuperar el poder adquisitivo del salario.Sobre la industria, señaló que se encuentra “13 puntos por arriba de la prepandemia”, y caracterizó a la política de créditos a tasa subsidiada para la producción como “la más grande de la historia del país”.A continuación los tramos principales del diálogo:- Hay una respuesta muy importante del sector este año, que todavía se encuentra 13 puntos por arriba de la prepandemia. Si bien la industria relacionada con el campo fue muy afectada por los coletazos de la sequía y cayó, el resto se mantuvo todavía en un primer semestre con un crecimiento de alrededor del 1,5%. Los que se vieron afectados fueron principalmente la molienda de oleaginosas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria agrícola, todo lo que tiene una relación directa con la actividad agropecuaria. La sequía fue realmente un meteorito pero, aún en estas circunstancias, Sergio Massa nunca abandonó el criterio de apostar a la producción. Y lo hicimos con crédito, ya que sacamos la línea CreAr, que es la más grande de la historia, un financiamiento excepcional que ya lleva más $1 billón desembolsado.- Llevamos 34 meses consecutivos de generación de empleo en la industria. Hoy tenemos un déficit muy grande, que es que la inflación nos ha licuado el salario. Ese es nuestro objetivo hoy a resolver. Pero tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos 15 años y eso no es poca cosa. Recordemos que el modelo especulativo financiero del Gobierno anterior hizo que en esos cuatro años se perdiera el 16,8% del poder adquisitivo del salario y se duplicara el desempleo.- La industria va a seguir teniendo un rol central como lo tuvo hasta ahora. Desde que asumió como ministro de Economía, Massa tuvo claro que había que continuar teniendo en el centro a la agenda productiva. Ahí está nuestra gran diferencia con toda la oposición. Fijate vos que en el debate del otro día los candidatos opositores no mencionaron ni una sola vez la agenda productiva. Para ellos la única agenda es la financiera, la especulativa. Nosotros tenemos una visión distinta, sabemos que de esta situación difícil se sale creciendo. Vos fijate lo que ha hecho Sergio recientemente, en un momento en que se habla todo el tiempo de achicar la economía, nosotros dimos beneficios, sacamos las retenciones a todas las economías regionales, les permitimos a las pymes utilizar el 30% del impuesto al cheque, redujimos las cargas patronales.- Por supuesto que la Argentina necesita construir un acuerdo. Sergio no duda de esto y tiene coraje y la capacidad de consensuar. ¿Vos viste lo que está pasando con la oposición? ¿A vos te parece que con este nivel de agresividad, de tensión, podés gobernar un país? Nosotros queremos recuperar la moneda y las reservas para que la estabilidad macroeconómica exista; queremos seducir al ahorro de los argentinos para que lo pongan en una fábrica, en un nuevo comercio, en la construcción. Tenemos claro el camino, y para eso el acuerdo nacional tiene que existir. No puede haber grandes diferencias conceptuales en el campo nacional, en lo que fue un peronismo, en lo que fue un radicalismo. Ese es el núcleo nacional y tiene que volver a unirse para poder aprovechar el litio, el gas, los hidrocarburos, todo el potencial que Argentina tiene y el mundo está demandando. Si estamos unidos vamos a ser propietarios de esos recursos, los vamos a poder defender. Si estamos peleados, con suerte vamos a ser inquilinos.