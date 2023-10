Padres irán a juicio por encubrir a su hijo en un femicidio en Campana

Carlos Rubén Chiminelli, Liliana Ester Sánchez, y su hijo Agustín Leonel Chiminelli.

Agustín Leonel Chiminelli está acusado del femicidio de María Alejandra Abbondanza.

Por qué fue declarado inconstitucional el artículo

El femicidio de Abbondanza fue descubierto luego del análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El femicidio

"A Agustín le hago todo yo", confesó la madre en una de las declaraciones indagatorias ante la fiscal de la causa.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Un juez de Campana aceptó enviar a juicio por encubrimiento a los padres de un hombre acusado de asesinar, desmembrar y semicalcinar en una parrilla a una mujer en septiembre de 2022 en esa ciudad, al declarar inconstitucional un artículo del Código Penal que impide que los familiares de un imputado -hasta el cuarto grado de consanguinidad- puedan ser juzgados por ese delito, lo que sienta un nuevo precedente judicial.El fallo fue dictado por el juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, Julio Andrés Grassi, ante un pedido de la fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del distrito, quien solicitó que los padres desean juzgados por elde la mujer o, de no ser aceptada esta acusación, queEn su requerimiento de elevación a juicio, la titular del Ministerio Público solicitó quesea enjuiciado por el delito de "", en perjuicio de Abbondanza (38), que prevé como única pena laEn tanto, pidió que sus padres, Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Ester Sánchez (65), sean juzgados por el "homicidio agravado criminis causa (es decir para ocultar otro delito, en este caso el accionar desplegado por su hijo y así procurar su impunidad), en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil", ya que consideró que los progenitores "ejecutaron el plan criminal" junto a su hijo para asesinar a Abbondanza e incinerar su cuerpo, acto que consideró "macabro".No obstante, aclaró queambos padres lleguen al debate con unaa pesar de que el Código Penal, en su, exime de responsabilidad criminal a quienes hubieren obrado en favor del cónyuge o de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad.Debido a esto, y a pedido de la fiscal Brizuela, el, para posibilitar esa imputación alterativa, para lo cual se basó en los tratados internacionales firmados por la Argentina.En un fallo de 156 páginas, al que Télam tuvo acceso, para el magistrado el designio de resguardo de la cohesión familiar "no puede prevalecer sobre los objetivos que el sistema regional de protección de los Derechos Humanos le impone al Estado Argentino, cuya consecución se ve notoriamente entorpecida promoviendo la impunidad de conductas que lisa y llanamente atentan contra la investigación, esclarecimiento y sanción de violaciones a los Derechos Humanos".El juez se refirió puntualmente a lasobre los Tratados, que están direccionados a delitos cometidos mediando violencia de género contra una mujer."La aplicación de la eximente en el supuesto en estudio significaría que el Estado argentino renunciando a su cometido de afianzar la justicia se vería dispuesto a tolerar, sin la debida indagación de las circunstancias en que se habría eventualmente verificado, cierto tipo de conductas desplegadas por particulares tendientes a frustrar la investigación y consecuente sanción de hechos que vienen siendo calificados como de violencia contra la mujer, que en el caso de autos se habría concretado en su manifestación más radical como es el femicidio", añadió el juez.Por su parte, la fiscal Brizuela había solicitado lainvocando la Convención de Belém do Pará, que condena "todas las formas de violencia contra la mujer y asumir el compromiso de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer", y que "es obligación asumida por nuestro Estado de juzgar con perspectiva de género".La causa fue ahora elevada y sque fije fecha de inicio, dijeron los voceros judiciales consultados.De acuerdo a la instrucción fiscal, entre las 17.30 del 16 de septiembre de 2022 y las 8 del 17 de ese mes y año, Agustín Chiminelli, apodado "Chimi", se encontraba en su casa junto cony "en el marco de una discusión, mediando violencia de género, la agredió físicamente con intenciones de causarle muerte".Tras ello, según la fiscal,que al tomar conocimiento del hecho y mientras la mujer continuaba con vida, realizaron "diversas maniobras tendientes a eliminar los rastros del hecho, con el fin de ocultar el accionar desplegado por el sindicado (Agustín) y así procurar su impunidad"."Denotando con este accionar un desprecio aún mayor por la persona de Alejandra, ya que no conformes con haberle dado muerte,con el fin de que este no logre ser eventualmente identificado", el cuerpo de la víctima fueen una parrilla ubicada en la planta alta de la vivienda familiar, agregó la fiscal.El femicidio de Abbondanza fue descubierto luego delde la zona que registraron cuandocomo si fuera a pasearlo y volvió a la casa, situación que ocurrió nuevamente más tarde, aunque esa vez el animal ya no tenía el pretal puesto.La Policía encontró el pretal, la correa y la ropa de la mujer ensangrentada en un terreno baldío ubicado a dos cuadras de la vivienda de los acusados, mientras que revisó los tachos de basura de la cuadra y halló una bolsa similar a las que había dentro del inmueble con una mancuerna, un buzo y una toalla.Tras un, el cuerpo de Abbondanza fue hallado descuartizado e incinerado en la parrilla de la terraza de la casa y la familia Chiminelli quedó detenida.Para la fiscal Brizuela, Agustín Chiminelli "contaba con la participación de sus padres a fin de poder consumar estos nefastos actos", y destacó que particularmente", ya que su vínculo estaba "caracterizado por un control y sobreprotección materna, donde la convivencia en ese hogar estaba bajo el monitoreo constante por parte de ella".confesó la madre en una de las declaraciones indagatorias ante la fiscal de la causa.