La multipolaridad, el Estado-civilización y el imperio latinoamericano

El filósofo ruso Alexandr Duguin, reconocido consultor ideológico del Kremlin acaba de respaldar el concepto de “Estado-civilización”, enunciado el jueves por el presidente Vladímir Putin en la reunión anual del exclusivo “think tank” ruso “Valdái”.Durante el plenario del Club en la hermosa ciudad balnearia de Sochi, sobre el Mar Negro, Putin definió la integridad de Rusia en tanto se trata de un milenario “Estado-civilización”, con su propia cultura, sus propias tradiciones y costumbres, su propia mentalidad y, en especial, su propia actitud ante el mundo.Putin hizo hincapié en que “se acabó” el poder unipolar y en el surgimiento y fortalecimiento de un sistema multipolar en el que priman, como concepto de unidad y estrategia, los valores de la solidaridad, la cooperación, el intercambio y la dilucidación de diferencias como proceso enriquecedor del propio sistema. En este nuevo entramado internacional, los polos son irradiados desde un centro homogeneizador que incide sobre los estados vecinos y respalda su autonomía y autodeterminación dentro de las pautas del sistema multipolar.En este punto, Duguin afirma que estos “Estados-civilización”, en realidad, son imperios. “El tema Imperio -dice el filósofo- inevitablemente habrá de salir a un primer plano. El término ‘Estado-civilización’ puesto ya en circulación científica, en esencia significa ‘Imperio’”.Duguin equipara el Imperio con una forma de organización política supranacional con un centro único de toma de decisión y con una amplia multiplicidad de sujetos locales. Se trata de un “gran espacio” con definidas expresiones civilizadoras comunes: religión, cultura, ideología. A ellas podemos agregar como dominante una cooperación económica y financiera que elimina las impuestas por el poder unipolar y una decisión política conjunta solidaria en materia de autodeterminación y soberanía.En realidad, el mundo unipolar es la expresión de un único poder, parafraseando a Duguin, “imperial”. El bloque anglosajón fue convirtiendo el inicial tejido democrático y participativo propio de las primeras burguesías de las grandes potencias occidentales en una concepción autoritaria, “iluminada” y exclusivista. El famoso lema mussoliniano “con me o contra de me”. En su momento, esta concepción exclusivista fue expresada por el propio Barack Obama quien, tras confirmar el carácter cuasi divino del poder anglosajón, admitió que en ocasiones “hay que golpearle los brazos” a quienes tratan de configurar una postura autónoma.Es realmente fácil comprobar esta tendencia con la sola visión de las series televisivas norteamericanas, impregnadas de “valientes marines” que enfrentan heroicamente a los “malvados terroristas árabes, chinos, venezolanos, cubanos, rusos, etíopes, afganos” y salen vencedores en las semisalvajes tierras árabes, chinas, venezolanas, cubanas, rusas, etíopes o afganas… Forma parte del constante machacar de esta ideología imperial sobre las mentes de su propio pueblo norteamericano y, por extensión, sobre nuestras propias mentes.Dentro de este contexto y a partir de la ligazón de los conceptos “Estado-civilización” e“Imperio”, Duguin menciona la formación en el mundo multipolar de siete modelos imperiales:1. Imperio Occidental (EE.UU. + UE + vasallos y vasallitos);2. Imperio Euroasiático (Rusia + espacio postsoviético, por cualquier vía o modo imaginable). Esta es la reconstrucción del Estado-Civilización, planteado por Putin en Valdai;3. Imperio chino (China continental + Taiwán y varios estados que se acercan a China desde la órbita de “Una franja, una ruta”);4. Imperio Indio (Bharat + Nepal + Bangladesh + formaciones políticas del sudeste asiático gravitando hacia la India);5. Imperio Islámico (un bloque potencial de estados islámicos, cuyos polos más grandes son Arabia Saudita + países árabes sunitas, Irán chiíta, Pakistán, Turquía, Indonesia, los países del Magreb y todos los demás);6. Imperio latinoamericano (basado en la unión de Brasil y Argentina con los países vecinos, hasta los estados del Caribe y México);7. Imperio Africano (Imperio de la meseta de Manden alrededor de Mali + Bantu Ecumene central y meridional + Etiopía y mundo cushita).El Imperio Occidental que, según Duguin, todavía pretende la hegemonía mundial luego de destruir a la URSS, inició una inexorable decadencia evidenciada en sus continuos colapsos financieros, económicos o civilizatorios (antagonismos internos, marginalidad, corrupción, entre otros). Pero advierte Duguin que, pese a todas las crisis el Imperio Occidental es todavía lo suficientemente fuerte, más fuerte que cualquier otro, como para imponerse en forma individual. En cambio, la alianza de los diferentes polos (“Estado-civilización”, “Imperio” o como quiera llamárselos) es cada vez más dominante en una serie de indicadores claves: económicos, financieros, demográficos, de recursos e incluso en la conformación de nuevas posiciones ideológicas vinculadas con la cooperación y la solidaridad, y no con el dominio y el sojuzgamiento.Si seguimos la línea argumental de Duguin, la importancia histórica de la reciente cumbre Brics en Johannesburgo radica en que el Grupo logró reunir y unificar en este amplísimo campo de integración a todos los potenciales “Estados-civilización”. A partir de ahora se irán incorporando nuevos miembros que fortalecerán el concepto y ampliarán el sentido de esa integración, como nueva forma, más elevada y ajustada a los tiempos, de interacción entre naciones.La iniciativa china de “Una franja, una ruta” apunta indudablemente a la consolidación de esta tendencia. Tal vez con tonos más concretos y focalizados. Pero esa puede ser, quizá, la tonalidad de este nuevo entramado multipolar que propugnan los distintos polos. Beijing plantea, con este formato, coherentizar y tal vez unificar esfuerzos y proyectos que por ahora carecían de una nervadura central.No tiene demasiada importancia si el término es el “Estado-civilización” de Putin, “Una franja, una ruta” de Xi o el “Imperio” de Duguin. A la vista está la tendencia multipolar a optimizar la posición en el enfrentamiento con el obsoleto poder unipolar. Está claro que esta optimización pasa por múltiples sectores, no sólo de la economía, la energía o las finanzas. Ella abona la intención estratégica multipolar de liquidar ese viejo dominio que todavía sigue condicionando el desarrollo de la mayoría mundial.Aunque la modalidad latinoamericana de la multipolaridad todavía está en pañales, el resurgimiento de los gobiernos democráticos populares en nuestro continente ha inyectado nueva vida a organizaciones como la Celac, y ha terminado por desmoronar viejas estructuras coloniales como la OEA. En un continente que se caracteriza por sus riquezas naturales, la falta de conflictos pese a la diversidad étnica, la variable geografía y los distintos niveles económicos, y que exhibe la comunidad idiomática, la recuperación del respeto por los pueblos originarios y su cultura, sus exclusivos recursos culturales e intelectuales, lograr una mayor cohesión estratégica y un mejor planeamiento y explotación conjuntos de esos recursos es, sin duda, una tarea primordial.Nuestro continente ya ha tenido antiguos imperios y exceptúo el dominio del imperio colonialista. Todavía no hemos asumido toda su riquísima historia. No sólo en el plano político (luchas, consolidaciones, alianzas, resistencia, etc.) sino en lo que hace a sus modos económicos, científicos y culturales. Estudiamos más lo que ocurrió en la corte madrileña o en el palacio de Versalles, que lo que sucedió con nuestra propia historia. Incluyo las luchas por la independencia.Ahora, cuando además de Brasil y Argentina, dos pilares fundamentales de los Brics, también han presentado su pedido de admisión Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras (Uruguay ya es miembro del Nuevo Banco de Desarrollo BRICS), la imagen del “Imperio Latinoamericano”, en la constelación Brics, tendrá una luz propia y una entidad que le permitirá interactuar en un absoluto plano de igualdad con los otros “Imperios”. América Latina puede ser principal contribuyente en muchos campos donde los otros “Estados-civilización” del Grupo todavía muestran falencias.En noviembre, en Moscú, se efectuará el Foro Económico PyMES de los Brics. En la Argentina, diversas entidades de segundo grado, como la Confederación General de la Producción, preparan una delegación que podrá poner a consideración del Foro la trascendente gestión de nuestras PyMES en la consolidación de un modelo económico y social basado en la solidaridad e integración.El despliegue de nuestras posibilidades en ese sentido sin duda servirá como uno de los elementos imprescindibles en la superación de nuestro estado crítico general, en la liquidación de la postración financiera y la liberación de la esclavitud de la deuda, en el fortalecimiento de una política internacional independiente y solidaria, en la consolidación de nuestro propio Estado-civilización, ocupado en la justicia social y cada vez más presente en el fomento de las capacidades y recursos de nuestra Patria.A partir del 22 de octubre, ese será, sin duda, el punto crítico de nuestra sociedad.