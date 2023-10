Brasil convocará a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

Brasil anunció que convocará a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

, órgano que preside, ante los ataques perpetrados por el movimiento palestino Hamas contra Israel, y llamó a "todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar que la situación se agrave"."Como Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Brasil convocará una reunión de emergencia del órgano", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, que no precisó la fecha de la reunión.En el mismo texto, el Gobierno brasileño señaló que "condena la serie de bombardeos y ataques terrestres perpetrados hoy en Israel desde la Franja de Gaza" y expresó sus condolencias "a las familias de las víctimas y su solidaridad con el pueblo de Israel"."Al tiempo que reitera que no hay justificación para recurrir a la violencia, especialmente contra civiles, el Gobierno brasileño insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar que la situación se agrave", expresó el gigante sudamericano, que indicó que no hay informes de incidentes en su territorio entre miembros de la comunidad de Israel y Palestina."Brasil lamenta que en 2023, 30º aniversario de los Acuerdos de Paz de Oslo, se produzca un grave y creciente deterioro de la situación de seguridad entre Israel y Palestina".El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró además "su compromiso con la solución de dos Estados, con Palestina e Israel viviendo juntos en paz y seguridad, dentro de fronteras mutuamente acordadas e internacionalmente reconocidas"."También reafirma que la mera gestión del conflicto no es una alternativa viable para tratar la cuestión israelo-palestina, y que es urgente la reanudación de las negociaciones de paz", aseguró.condenaron el ataque sorpresivo lanzado por las milicias palestinas del movimiento Hamas contra Israel yen la región."Condeno enérgicamente el asalto por múltiples frentes contra las ciudades y poblaciones israelíes cerca de la Franja de Gaza y la andanada de cohetes que lanzaron las milicias de Hamas contra el centro de Israel", indicó el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland."Estos acontecimientos han dado lugar a, y se cree que muchos de ellos han sido secuestrados dentro de la Franja. Se trata de ataques atroces contra civiles y deben cesar de inmediato", añadió en declaraciones citadas por la agencia de noticias Europa Press.El repunte de violencia se inició con undesde varios puntos de la Franja de Gaza, que fueron reivindicados por Hamas, sumado por incursiones de varios milicianos palestinos sobre territorio israelí.En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado quey aseguró que el movimiento"Condeno inequívocamente el ataque perpetrado por los terroristas de Hamas contra Israel. Es terrorismo en su forma más despreciable. Israel tiene derecho a defenderse de ataques tan atroces", escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de X (xTwitter).El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también repudió la situación:Por su parte, Rusia hizo un llamado a la calma, y dijo estar "en contacto con todo el mundo en este momento, con los israelíes, los palestinos y los árabes", según declaró Mijail Bogdanov, viceministro de Exteriores y emisario del Kremlin para Oriente Medio y África.En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exhortó a Israel y Palestina a actuar con moderación y evitar las acciones que podrían exacerbar el conflicto."Insto a todas las partes a que actúen con moderación y se abstengan de tomar medidas impulsivas que agraven la situación", declaró Erdogan en el Parlamento, citado por la agencia de noticias Sputnik.Francia, Reino Unido, Alemania y España condenaron los ataques de Hamas y tanto Italia como Ucrania apoyaron el derecho de Israel a defenderse."Los ataques con misiles desde Gaza y la violencia nos consternan. Alemania condena estos ataques y está al lado de Israel", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz."Estoy consternado por los ataques de esta mañana por parte de terroristas de Hamas contra ciudadanos israelíes. Israel tiene el absoluto derecho a defenderse", manifestó en sintonía el primer ministro británico, Rishi Sunak, también en la red social X.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, en tanto, indicó en un comunicado que "sigue de cerca la escalada sin precedentes entre facciones palestinas y las fuerzas de ocupación israelíes, que ha tenido como resultado el aumento de la violencia"."El reino pide contención a las dos partes, llama a un inmediato cese de la escalada y a proteger a los civiles", añadió.