Messi prepara su retorno en Inter Miami en la previa a las Eliminatorias

Foto: X (ex twitter) @InterMiamiCF.

Nos vemos mañana 👋 pic.twitter.com/LTI4IW7opY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

Lionel Messi, ausente en los últimos compromisos por una lesión muscular,este sábadopor la 37ma. fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.La vuelta del campeón mundial en Qatar 2022 se presume por un posteo realizado este viernes por la franquicia de la Florida en la red social X (antes Twitter), donde se publicó el mensaje "Nos vemos mañana" junto a una foto del 10.El rosarino, de 36 años, sumaría juego después de 16 días sin jugar, producto de una molestia en su isquiotibial derecho, por la que fue retirado a los 36 minutos del primer tiempo durante el encuentro que su equipo goleó a Toronto FC por 4 a 0, correspondiente a la fecha 33.Leo no pudo estar presente en los siguientes cuatro compromisos de Inter Miami, entre ellos, la final de la US Open Cup, donde cayó 2 a 1 ante Houston Dynamo."Las Garzas", que se ubican en la penúltima posición de la Zona A, recibirán al líder de la Conferencia Este a partir de las 20.30 (hora argentina) y, de no ganar, su clasificación a los playoffs podría quedar descartada, dependiendo de otros resultados.El compromiso de esta noche es el último de Messi antes de su viaje a la Argentina para incorporarse al seleccionado que encarará el segundo combo de partidos por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Paraguay de local, el próximo jueves, y a Perú, de visitante, el martes 17.