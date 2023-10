Sergio Goycochea y el secreto de Chiquito Romero en los penales

Foto: Cris Sille - Enviada Especial

🔝🧤 En un palo y en el otro: el segundo penal atajado por Sergio Romero, esta vez a Gustavo Gómez.



💙💛 @BocaJrsOficial #GloriaEterna pic.twitter.com/2DuzyAibCG — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 6, 2023

Foto: Cris Sille - Enviada Especial

Goycochea analizó la labor de Sergio Romero por la semi de la Libertadores | Foto Captura pantalla TW@AgenciaTelam Archivo

Foto: Cris Sille - Enviada Especial

"Reafirmamos nuestra posición de liderazgo" Leandro Petersen, Gerente Comercial y de Marketing de AFA, destacó: "Este acuerdo refuerza y amplía la presencia de marca AFA en mercados estratégicos, como Estados Unidos y Latinoamérica, en donde reafirmamos nuestra posición de liderazgo", aseguró.





"La marca AFA continúa creciendo con socios comerciales de primer nivel y el posicionamiento global de nuestra marca se consolida. Para todos los fanáticos de Argentina en la región, este acuerdo les permitirá que puedan acceder a experiencias exclusivas y sentirse más cerca de sus ídolos, uno de los objetivos que persigue AFA a través de sus patrocinadores", valoró el directivo durante el evento.



“Agradecemos a American Express el trabajo y la confianza en AFA para desarrollar esta importante alianza. Queremos seguir sumando socios estratégicos en todo el mundo y este acuerdo es un paso importante en esa dirección", cerró.



#Institucional Se presentó el acuerdo con American Express en el predio de Ezeizahttps://t.co/xL3Bp4Be1s pic.twitter.com/rURV5Ssz1H — AFA (@afa) October 6, 2023

Sergio Goycochea, icónico ex arquero del seleccionado argentino de fútbol, valoró el trabajo de Sergio Romero como guardameta de Boca ante el equipo “Verdao”, en el choque disputado en el Allianz Parque de este jueves."Cuando empiezan la Copa del Mundo, competencias importantes a definirse por esta vía (los penales) toman como más importancia y para mí nunca fue suerte", indicó el hoy periodista y conductor televisivo."Hay arqueros que achican mejor, juegan muy bien con los pies, son mejores en el juego aéreo y hay otros que atajan muy bien los penales y "Chiquito" Romero tiene esa condición", indicó el ex arquero de River, Racing y Millonarios de Colombia, entre otros.El arquero misionero con más partidos en el arco de la Selección Argentina de su historia, con 96 encuentros, tapó dos penales en la serie ante Palmeiras como visitante, pero además fue baluarte durante los 90 minutos con varias tapadas que salvaron su valla."Después lo que condiciona al rival, porque te das cuenta que cuando van a patear e intentan asegurar más que de costumbre. A la carga de responsabilidad de todo esto se suma un plus al que va a tirar porque sabe que se encuentra con un tipo que debe dar lo mejor para metérselo. Hay penales más atajables, es la realidad”, reconoció el ex arquero nacido en Zárate.Por otro lado, el experimentado ex arquero de Argentina, importante con sus atajadas en la Copa del Mundo de Italia 1990 -para que los dirigidos por Carlos Bilardo alcancen la final ante Alemania sostuvo que " los arqueros dicen que no es una cuestión de suerte para no agregarle responsabilidad, pero hay intuición, lectura de cuerpo", analizó.Para el "Vasco", un penal como el que sufrió del alemán Andreas Brehme, en la final de Italia 1990 para coronarlos como Campeones del Mundo, consideró que "ahí uno ve el penal bien pateado" respecto a la ayuda que en ese tiempo pudiera tener herramientas tecnológicas como las de la actualidad y que sería en vano la salvada."Porque contra Brehme, por más instrumentos que hubiera tenido, yo no lo habría atajado porque es un tiro que tiene un 10 por ciento de posibilidad de taparlo. Ayuda (las herramientas al arquero) y de hecho se transforma en definitorio", cerró durante la presentación de American Express como la Tarjeta Oficial de la Selección Argentina hasta 2026.El acuerdo une a las Selecciones Argentinas -la Selección Mayor Campeona del Mundo, las Selecciones Femeninas y las Selecciones Juveniles- en todos sus compromisos nacionales e internacionales en el continente.La conferencia de prensa fue encabezada por: Claudio Tapia, Presidente de AFA, Lionel Scaloni, entrenador del Combinado nacional, Henry Seeber, titular de American Express en Argentina y Lisandro Delfino, Vicepresidente de Alianzas de la firma multinacional.