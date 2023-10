La AFIP fiscalizó operaciones bursátiles sospechosas por más de 2,1 billones de pesos

Los inspectores relevaron las operaciones de compraventa de bonos y retiros de valores.

🔎Finalizamos este viernes el 8º día hábil de análisis a empresas bursátiles. En total, se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones de pesos, en 30 empresas del AMBA pic.twitter.com/E8EHL2Jlxj — AFIPComunica (@AFIPcomunica) October 6, 2023

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó este viernes con el octavo día hábil consecutivo de tareas fiscalización en domicilios de los principales operadores bursátiles de la plaza financiera local, lo que permitió que en total se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones de pesos.En estas tareasdel organismoque verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.La AFIP precisó que los inspectores relevaron laspor pa fin de determinar si contaban con la capacidad económica para concretarlas.Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará a lay se fiscalizará a aquellos contribuyentes que de acuerdo a los registros informáticos con los que cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones informadas.Por medio de estas tareas, el organismo detectó queno localizados o incluidos en la base contribuyentes no confiablesTambién se constató la existencia de operaciones derealizadas por dos personas físicas que