Choquehuanca rechazó que Arce sea "traidor" y cuestionó "la dedocracia"

Vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca junto al presidente Luis Arce.

Participamos junto al presidente @LuchoXBolivia en el 72º aniversario de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Para nuestro Gobierno, las Organizaciones Sociales son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país. pic.twitter.com/JzA2IVcMQf — David Choquehuanca (@LaramaDavid) October 6, 2023

Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ. Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción… pic.twitter.com/GpGrvHWXAb — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 4, 2023

Epresidente Alvaro Garcia Linera.

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, advirtió que existen “hermanos” que perdieron la cordura, rechazó que se llame “traidor” al presidente Luis Arce y lamentó que el accionar de algunos sectores internos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) signifique “el retorno de la dedocracia”.“Los hermanos en estos días… muchos están perdiendo la razón, la cordura, el respeto, el equilibrio. Estos días hemos visto en la plaza, en Cochabamba, le han puesto a nuestro presidente: ‘traidor’. Ningún boliviano puede calificar a un presidente elegido por su pueblo, por nosotros, ‘traidor’”, manifestó Choquehuanca.En el acto de aniversario de ladonde también estuvo Arce, Choquehuanca salió a marcar su postura sobre el conflicto interno del MAS entre los sectores que responden al mandatario y los que se alinean con el expresidente Evo Morales.El miércoles último, en, en Cochabamba, loslo designarony consideraron “por no haber asistido al Congreso partidario.“Tenemos que ayudarlos, tenemos que tratarlos con piedad, para que recuperen el equilibrio, para que recuperen la cordura, para que recuperen el respeto. Hermanos, a un enfermo, una persona sana tiene que ayudarlo, porque somos hermanos; hay que ayudarlos para que vuelvan al camino de la hermandad”, afirmó el vice.Y redobló la apuesta al advertir que “el pueblo boliviano sabe quiénes han traicionado, sabe quiénes nos han abandonado en los momentos más difíciles”, por lo que “no les conviene hablar de la traición, porque han perdido toda la autoridad moral”.Para Choquehuanca, “, y cada uno va a rendir cuentas ante la historia”.Instó además aal que convoan el sector partidario de Arce y las organizaciones sociales que integran el llamado Pacto de Unidad“Muchas de las organizaciones, frente a los intentos de retorno de la dedocracia, de la partidocracia, nos vamos a organizar y el 17 de octubre nos vamos a pronunciar entre todos”, explicó.También larechazó que se pretenda “imponer” una sola candidatura dentro del MAS.? Desde ahora se está buscando imponer solamente a una candidatura única; aquí nosotros tenemos que ampliar la democracia, no restringir. Ya llegará el momento donde deberíamos ir a unas primarias sin limitaciones”, afirmó Prada.La ministra juzgó que “como la de Morales y subrayó que el Ejecutivo está “enfocado en la gestión y en atender las diferentes necesidades” del pueblo, según reportó el sitio Erbol."Somos un Gobierno de las organizaciones sociales; no hemos traicionado ni vamos a traicionar a las organizaciones sociales y al mandato del pueblo que nos dio en las calles y en las urnas”, dijo la ministra.Según la funcionaria, "el sujeto de la revolución no es individual, no es una persona ni dos, ni tres, ni mil; es millones, es un pueblo organizado, que resistió durante el golpe de Estado, que resistió durante un gobierno de facto, que recuperó la democracia gracias a la unidad, la lucha y la consciencia”., que aglutina a las organizaciones sociales fundadoras del MAS: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quillasuyo y la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob).Este jueves, además, la(Cob) anunció queEn medio de las disputas, un diputado “arcista” reveló que hubo un intento de lograr una reunión Morales-Arce para acercar posiciones, pero que “se frustró” ese encuentro.“Hubo una reunión, no diré dónde, con quiénes, cuándo, pero hubo una reunión muy importante, precisamente para resolver estas diferencias entre Luis Arce y Evo Morales. Pero fracasó esa reunión, se frustró esa reunión", dijo el diputado Héctor Arce.Losparecen encaminados a, y así lo entendió también el“Eso va a quedar en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de que Evo cumplió los procedimientos que están en el estatuto del MAS. Hay ahora una serie de interpelaciones y denuncias judiciales, y esas denuncias sobre la ilegalidad del congreso, etcétera, no lo va a dirimir el mismo partido. Quien dirime eso es el Órgano Electoral (Plurinacional, al que integra el TSE entre otros)”, explicó García Linera.Para el exvice, es “la novedad del último tiempo” que hacia adentro del partido“No doy por un hecho la división, pero evidentemente, lo más probable es que, de seguir este curso de enfrentamiento interno, se puede asistir a una: ely la otra cabeza seríaquien, sin ser un líder social e histórico relevante, ocupa la Presidencia y eso le da fuerza y presencia en la vida política”, expresó García Linera en entrevista con la agencia Sputnik.Juzgó finalmente que “la fisura al interior de este bloque social no es un tema de divergencia de propuestas políticas, sino fundamentalmente de” y lamentó que Morales y Arce “en vez de buscar la fórmula para lograr una sola candidatura, se enfrascaron en