Marra: "los porteños no están preocupados por los espacios verdes"

"No soy un especialista en el tema, prefiero no opinar" dijo Marra, aunque opinó. Foto: Raul Ferrari.

"Tenemos un plan, después te lo mando por mail. Me tengo que ir, perdón. ¿Terminamos? Terminemos. Ya está. No da para más" Ramiro Marra, antes de abandonar la entrevista

Marra reiteró que pretende "derogar" la Ley de Alquileres para que "se genere mayor mercado" y que su eventual gestión buscará "recortar el gasto público" para que haya "menor presión por parte del Gobierno" y "menos impuestos"

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, dijo este viernes que los habitantes del distrito capitalino "no están preocupados por los espacios verdes" y se negó a bridar opiniones sobre el cambio climático porque no es "un especialista en el tema", durante una entrevista que decidió interrumpir de forma abrupta porque "no era la idea" hablar sobre esas problemáticas ambientales."No soy un especialista en el tema, prefiero no opinar. Hoy estoy muy preocupado por la situación en cuanto a la pobreza y la inseguridad. Ahí están nuestras prioridades", apuntó Marra al ser entrevistado en un ciclo de reportajes que es difundido por el canal de YouTube Eco HouseTV.Al ser consultado por la agenda de políticas que la ciudad de Buenos Aires debe tener para paliar el cambio climático, el candidato de LLA sostuvo que que "no es parte de la discusión que tienen los porteños""Hoy los porteños no están preocupados por los espacios verdes sino preocupados porque no los maten y por poder sacar un crédito hipotecario", afirmó.Pese a su postura, Marra indicó que "seguramente hay un equipo de especialistas" de su partido que tienen un programa que tenga en cuenta una "agenda verde" para la Ciudad, pero dijo no estar en contacto con esa persona "como para poder dar definiciones sobre el tema"."¿Para qué querés espacios verdes si no podés ir a una plaza porque te afanan?" preguntó Marra ante la insistencia del entrevistador.Al volver a ser indagado sobre sus propuestas para abordar las consecuencias de los gases de efecto invernadero en la Ciudad, Marra indicó tener "un plan" que después podría enviarlo "por mail" a su entrevistador, y sugirió dar por terminado el reportaje porque la conversación no daba "para más"."Tenemos un plan, después te lo mando por mail. Me tengo que ir, perdón. ¿Terminamos? Terminemos. Ya está. No da para más. Lo había hablado con vos, no era la idea de la entrevista. Apagá la cámara. ¿La pueden apagar por favor?", pidió el candidato mientras se alejaba de su interlocutor.Previamente, Marra se refirió a la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, sobre la que señaló que "lo más importante es generar viviendas" y se manifestó a favor de que existan inmuebles que coticen a 6.000 dólares el metro cuadrado porque representa la "movilidad habitacional"."La persona que se va a vivir ahí deja otro lugar habitacional, que lo puede poner para alquilar o vender. ¿Se entiende? Va mejorando", apuntó. Sin embargo, al ser consultado por presuntas 200 mil viviendas vacías en la Ciudad argumentó que se debe a que "está el Estado de por medio con la Ley de Alquileres, que intercede todo el tiempo en los contratos entre privados"."Tenes una casa vacía porque alguien no te deja ganar plata, tener una casa vacía es tirar la plata a la basura", recalcó.Marra reiteró que pretende "derogar" la Ley de Alquileres para que "se genere mayor mercado" y que su eventual gestión buscará "recortar el gasto público" para que haya "menor presión por parte del Gobierno" y "menos impuestos"."Cuanto menor impuesto paga la gente va a tener mejor calidad para sacar un crédito hipotecario", añadió.