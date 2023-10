Massa, entre la caravana en La Matanza y reuniones en Economía en la previa del debate

Foto: Emilio Rapetti.

Las propuestas para cada eje temático

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),, se prepara para el segundo debate presidencial con los dirigentes más cercanos del equipo de campaña y sus asesores en comunicación, con el objetivo de, que son los ejes temáticos que se abordarán en esta jornada.A dos días del segundo debate presidencial que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Massa reparte su agenda entre reuniones con distintos funcionarios del Ministerio de Economía para monitorear el comportamiento de la divisa norteamericana y cuál es el impacto de lasy el estudio de los diferentes temas que se debatirán este domingo, y en UxP esperan que las discusiones trascurran "en un clima más agresivo".A diferencia de lo ocurrido en el primer debate desarrollado en Santiago del Estero, los expertos en comunicación de UxP están, según observan voceros de ese espacio.En el laboratorio de campaña de 'Massa Presidente' se trabaja en el diseño de estrategias para "evitar el ataque" de los otros candidatos, y a priori, se espera que utilicen para cuestionarlo la subida del dólar ilegal de esta semana y las secuelas del caso que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.Allí, la estrella del momento volverá a ser elque otorga cinco derechos a réplica a cada candidato que se sienta aludido o quiera responder la formulación de un aspiranteEn el primer debate, el botón rojo fue utilizado rápidamente por Massa en el segmento de Economía y gastó sus derechos a replicar en el primer tramo del debate, que tuvo una amplia repercusión en redes sociales y picos de rating de más de 40 puntos en televisión.En tanto, el candidato de UxP hará este sábado por la tarde un alto en su preparación del debate para participar de una caravana por la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, junto al gobernador bonaerense; la vicegobernadora; el ministro de Interior y jefe de campaña,; el diputado y líder del PJ provincial Máximo Kirchner; y el intendente local,Los dirigentes que por estas horas más cercanía tienen con Massa son 'Wado' de Pedro; el vicejefe de Gabinete,; y la titular de Aysa y esposa del postulante presidencial,Estos tres referentes de UxP acompañaron al candidato en el viaje en camioneta que hizo para llegar a Santiago del Estero, y se suman a este equipo el voceroy el consultor catalán, con quienes Massa hará los últimos ensayos en un salón de un hotel reservado para tal fin.Además, el candidato de UxP contará con el asesoramiento externo del equipo electoral que envió el presidente brasileño Luiz Inacio 'Lula' da Silva, que lidera Edinho Silva.La idea del equipo de Massa es que no atacar al resto de los candidatos, aunque el ministro está enfocado en preparar las respuestas y los argumentos para enfrentar a Milei, Bullrich, al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (Hacemos Nuestro País); y a la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad).Los temas que van a tratar en el segundo debate son "Seguridad", "Trabajo y Producción", y "Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente".En materia de, el candidato del peronismo utilizará lo realizado en el municipio de Tigre, donde fue uno de los primeros en implementar las cámaras de vigilancia, GPS en patrulleros, centros de monitoreo y la descentralización de las fiscalías.El 'modelo Tigre' "bajó el 92 por ciento del delito", señaló en reiteradas oportunidades, y en ese terreno piensa también rivalizar con Milei, quien propone la libre circulación de armas."Las madres quieren que sus hijos lleven una notebook en la mochila, no un arma", le había espetado Massa a Milei durante un intercambio que ambos tuvieron el domingo pasado en Santiago del Estero.En el bloque de, Massa expondrá las medidas implementadas en las últimas semanas como eliminar Ganancias para los trabajadores, quitar el IVA a la canasta básica y brindar alivio fiscal tanto a las empresas como a los monotributistas, jubilados y beneficiarios de planes sociales; como así también para las economías regionales.También saldrá al cruce de la idea del libertario de no comerciar con Brasil y China, y pondrá ejemplos de lo que provocaría esta decisión de Milei en la economía del país y particularmente de Córdoba.Sobre, Massa cuestionará otra vez al líder de LLA por su "negacionismo del cambio climático" tras afirmar que "las empresas pueden contaminar los ríos".En ese punto, también se enfocará en las nuevas energías renovables y limpias como el hidrógeno verde y el avance de la exportación del litio que "genera una oportunidad. A la idea de la libertad hay que contraponerle la idea de oportunidad", remarcaron desde UxP.