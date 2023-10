La CNV elevó el "parking" para comprar y luego vender los bonos de legislación extranjera

"Cuando se compra un GD30 -(bono bajo ley extranjera)- en Argentina hay que esperar cinco días para transferirlo al exterior" en transferencia emisora / Foto archivo.

Más controles

La Comisión Nacional de Valores (CNV)para la compra -y después venta- de bonos de legislación y liquidación en moneda extranjera, mientras que subió de 15 a 30 días corridos el plazo para vender los dólares obtenidos con esas operaciones.La nueva medida fue dada a conocer antes de la apertura de los mercados, luego de las recientes tensiones en la plaza cambiaria que hicieron que los dólares paralelo o blue superaran los $900 en las ultimas horas del jueves, y luego de los operativos recientes conjuntos que realizaron la AFIP, la CNV y la Aduana, para detectar operaciones irregulares.De esta forma, a través de la Resolución General 979/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, se establecieron "algunas disposiciones en forma transitoriay su vínculo con el régimen de cambios".En ese sentido, se indicó que "las medidas se toman en colaboración con el BCRA yy contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real".Cabe destacar que el "parking" para bonos nacionales en moneda local se mantiene a un día, como lo era hasta el momento.En consecuencia, por ejemplo, "cuando se compra un GD30 -(bono bajo ley extranjera)- en Argentina hay que esperar cinco días para transferirlo al exterior" en transferencia emisora.En el caso de transferencia receptora (del exterior a la Argentina), que aclaró que "se trata de operaciones corporativas o de Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs) con operaciones con cartera propia".En cambio, si se compra un AL30, un bono con vencimiento en el 2030 pero emitido bajo legislación local, el parking continuará siendo sólo de un día.respecto de la jornada anterior.La CNV justificó la medida debido a "la falta de cierta información, por ejemplo, nombre y CUIT" de "un número considerable y relevante de las personas" que realizaron ese tipo de operaciones, entre las causas.Asimismo, subrayó que "la información de un broker del exterior no cumple con la normativa de este Banco Central, las divisas deben transferirse a una cuenta de un beneficiario final y no a la cuenta de un broker".Ante esa observación, la CNV consideró "conducente readecuar ciertos plazos, límites y condiciones previstas" en las "Normas" compiladas en 2013.El órgano de contralor de la operatoria de las sociedades de Bolsa también estableció quepor mandato de sus clientes sólo podrán hacerlo en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo (PPT) de mercados autorizados bajo control y fiscalización de una entidad gubernamental regulatoria".Adicionalmente,en mercados del exterior (tanto propias como por mandato) detallando especie, cantidad, precio y contraparte.Cuando las sociedades de Bolsa operen con cartera propia deben terminar, al final del día, habiendo vendido la misma cantidad de bonos soberanos que los que compraron, con liquidación en dólares, en el mismo día, mismo plazo de liquidación y especie.Según la CNV, las modificaciones aprobadas en la RG 979 "tienen impacto en la operatoria de las carteras propias de ALyCs, no teniendo un efecto significativo sobre la operatoria de los clientes".En los últimos días, el Gobierno endureció los controles en la city porteña y en otras ciudades como Cordoba y Rosario.A modo de ejemplo, la AFIP y la CNV inspeccionaron a inicios de esta semana, Alycs para controlar 78.000 operaciones por US$ 800 millones, según indicaron voceros vinculados a los procedimientos.Asimismo, el jueves,, en el marco de la denuncia por la fuga de US$ 400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas”, precisaron en el organismo que conduce Guillermo Michel.La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores", precisaron.En ese sentido, se agregó que "en dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”. Todas estas operatorias influyen en el mercado de cambios.