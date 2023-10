En el segundo debate, Schiaretti mantendrá a Córdoba como eje de sus propuestas

El gobernador cordobés y candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País (HNP),, se presentará este domingo en el segundo debate que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el mandatario continuará con su estrategia de vincular los temas de discusión a con las soluciones que encaró desde la gestión que realizó en el distrito mediterráneo.Juan ‘el Gringo’ Schiaretti, de 74 años y con más de 20 en el Ejecutivo de Córdoba junto a su principal socio político, el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, no dejó de practicar junto con sus colaboradores, los temas que se abordarán en el debate.Desde el entorno de Schiaretti, comentaron a Télam que el gobernador “continuó estudiando y practicando porque es muy aplicado” aunque “conoce todos los proyectos y sus datos económicos”.En este segundo debate, el candidato del peronismo disidenteen la deliberación que los postulantes a la jefatura del Estado celebraron el domingo pasado en el centro Forum de Santiago del Estero, según estiman sus colaboradores.“En el primer debate buscamos tener visibilidad y eso se logró con amplia mayoría. Nos visibilizamos y tuvimos protagonismo siendo tendencia en Google durante varias horas”, destacaron desde el entorno del gobernador.En esa línea, agregaron queEl equipo con que ensaya el gobernador cordobés está encabezado con su asesor histórico, Roberto Sposetti, y también es integrador por Osvaldo Giordano (ministro de Finanzas de Córdoba); Walter Grahovac (ministro de Educación); el diputado nacional y candidato vicepresidencial de HNP, Florencio Randazzo, y el ex legislador Diego Bossio.El propio Schiaretti"Gracias a todos por el humor que hicieron por lo que conté en el debate presidencial", dijo el gobernador en la red social X, donde publicó un texto con un video."Los cordobeses tenemos mucho sentido del humor y me encanta y me hicieron reír mucho con todo lo que ustedes ponen en las redes, porque los argentinos tenemos una creatividad única. Les aviso que voy a seguir hablando de Córdoba porque es mi provincia, a la que amo y a la cual transformamos. Y lo que hicimos en Córdoba lo quiero hacer en todo el país", observó Schiaretti.Voceros del espacio consideran que"El espacio del Gringo no va apuntar contra ningún candidato porque con su experiencia, lo que sirve es proponer un país con una mirada federal y que pueda salir de la grieta del AMBA", adelantaron.Al igual que en Santiago del Estero, Schiaretti debatirá con los candidatos: Sergio Massa (UxP); Patricia Bullrich (JxC); Javier Milei (LLA) y Myriam Bregman (FIT).En esta oportunidad,