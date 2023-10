River puede repetir el equipo contra a Talleres, su "bestia negra" de los últimos años

Foto: Alfredo Luna.

🔛 Jueves de River Camp. ☀️💪🏼 pic.twitter.com/CrK3hAw5zK — River Plate (@RiverPlate) October 5, 2023

El entrenadorpuede repitir el equipo de, para seguir de racha ganadora aunque, que le ganó en las últimas cuatro ocasiones que se enfrentaron.La formación titular con Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Manuel Lanzini, Igancio Fernández y Esequiel Barco; Salomón Rondón, serían los encargados de buscar cortar la racha negativa contra el conjunto cordobés.El equipo de la "Docta", que venció en los dos partidos que jugaron este año, tiene un historial favorable ante River de seis triunfos y tres derrotas desde que regresó a la Primera División, en la temporada 2016.Este año, la "T" derrotó por 2-1 al "millonario" por la fecha 16ta. de la Liga Profesional en el estadio Mario Kempes, y luego por 1-0 en el cruce mano a mano de 16avos. de la Copa Argentina -jugado en Mendoza- con triplete de goles del enganche Rodrigo Garro.En la temporada 2022, con Marcelo Gallardo como entrenador, River perdió 1-0 en el Más Monumental con tanto de Ulises Ortegoza, y también por el mismo resultado -con gol de Diego Valoyes- en el cruce de la Copa de la Liga que se jugó en Córdoba., producto de los goles de Robert Rojas y Brian Romero, el 21 de octubre de ese año.En la Superliga 2019, Talleres -en condición de local- ganó por 1-0 con gol de Nahuel Bustos y ese mismo año -en marzo- River logró un triunfo por 2-0 con tantos de Ignacio Fernández en otro partido que se jugó en el Mario Kempes.Para el 2017, River -con suplentes y juveniles- viajó a Córdoba y perdió 4-0 con tantos de Lucas Olaza, Luis Torres y doblete de Juan Ramírez, mientras que en el primer partido tras el ascenso de Talleres -en 2016- River le cortó un invicto de 40 partidos a Talleres con un 1-0 de Arturo Mina.De este modo, se tienen en cuenta los últimos 10 cruces (el anterior a los mencionados se jugó en el Clausura 2004 y ganó Talleres 3-2), River está en desventaja, con sólo 3 triunfos y 7 derrotas, y perdió las dos veces que jugaron en el Más Monumental.En busca de cortar esa racha y mantener la propia -que lleva 20 triunfos seguidos de local- el equipo que dirige Demichelis se va a concentrar este sábado por la tarde a sabiendas de que puede ser puntero el domingo en caso de que Independiente no gane en su visita a Argentinos Juniors.En cuanto a la lista de concentrados, es una incógnita por la gran cantidad de jugadores en el ùltimo partido no fueron ni al banco de suplentes, como Matías Kranevitter, Bruno Zuculini, Emanuel Mammana, David Martínez, Jonatan Maidana y Claudio Echeverri.En relación al "Diablito" Echeverri, ya no podrá jugar en el equipo de Demichelis porque va a quedar concentrado con el seleccionado Sub-17 que dirige Diego Placente, de cara al Mundial de su categoría.En tanto, el martes pasado se agotaron las entradas para el partido del domingo ante Talleres ya que los socios realizaron la reserva online en sólo 48 horas, para estar en el partido de los festejos por el triunfo ante los suplentes que alineó Boca el domingo pasado.Luego del partido, los jugadores que no sean convocados a la fecha FIFA de eliminatorias van a tener unos días de licencia ya que volverán a jugar ante Colón de visitante el jueves 19 de octubre, y a la semana siguiente de local ante Independiente, el miércoles 25.También se confirmó la fecha 9na. de la Copa de la Liga en la que River debe jugar ante Gimnasia y Esgrima La Plata de visitante el domingo 29 de octubre, y luego le quedará durante noviembre Huracán de local, Rosario Central de visita e Instituto de local.Los cruces de cuartos, semifinales y final de la Copa de la Liga están programados para diciembre, en canchas neutrales, lo mismo que las finales de la Supercopa que enfrentará al ganador de la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones, ante el ganador de la Copa de la Liga.Resta saber si la AFA programará para este año la final pendiente del Trofeo de Campeones, entre Boca y River correspondiente a 2020, a la que el equipo de Demichelis accedió tras ganarle el desempate a Banfield 3-2 en el primer semestre.