No habrá cambios en el reglamento para el próximo debate presidencial

El primer debate presidencial se desarrolló en Santiago del Estero / Foto: Emilio Rapetti

El secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, informó este viernes que no se realizarán modificaciones al reglamento que guiará el debate de los candidatos a presidente del próximo domingo, ya que los participantes no hicieron ningún pedido en ese sentido.Según explicó a Télam el funcionario judicial, desde el encuentro realizado en Santiago del Estero, ninguna de las fuerzas políticas participantes realizó un pedido formal para modificar algún aspecto del reglamento.Consultado por los cincocon los que cuentan los candidatos durante el debate, Schimmel señaló que "no hubo pedidos para modificar lo acordado por parte de las fuerzas participantes, pero si lo hubieran hecho y se conseguía el acuerdo, se podría haber estudiado".Recordó en ese sentido que tanto la dinámica como los temas fueron "consensuados", mientras que las ubicaciones y los turnos para exponer fueron sorteados antes del primer debate.Respecto de las expresiones del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre la última dictadura militar y los delitos de lesa humanidad en el primer debate que se hizo en Santiago del Estero, señaló que se actuó de acuerdo a lo planteado en el reglamento y sostuvo que"La cámara valora el debate como un bien público. En esta edición se buscó incorporar la participación ciudadana y una dinámica que permitiera una interacción más fluida entre los candidatos. El objetivo es maximizar la información para el ciudadano", dijo y estimó que una "primera valoración es que se viene cumpliendo" con esa meta.Schimmel explicó que no estaba prevista -por parte de la Cámara y del consejo de notables- una evaluación tras el debate realizado en Santiago del Estero: "Salvo que fuera imprescindible por algún tema grave. No se hizo porque todo estuvo de acuerdo a lo establecido".Sobre el encuentro que se realizará el próximo domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), afirmó que la organización"Comenzó a trabajarse el mismo día en el que se realizaba el de Santiago. La escenografía es la misma que allá, entonces comenzó a montarse dos días después. Pero se está trabajando en temas específicos como la revisión de la seguridad, pero se viene complementando el apretado cronograma con exactitud", agregó.