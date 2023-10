IDEA: empresarios delinearon sus propuestas en un encuentro que tuvo escaso apoyo político

Foto: X (Ex Twitter)

Con el llamado de "argentinos volvámonos a ilusionar", losuna serie de premisas para reducir el déficit fiscal, hacer más eficiente el gasto público, transformar planes sociales en empleo e impulsar las potencialidades económicas, pero tuvo escasa respuesta del mundo político.Entre los postulantes a conducir el país a partir del 10 de diciembre próximo, sólo la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC),en el Coloquio que se desarrolló en Mar del Plata entre este miércoles y viernes.Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), había adelantado que no iba a estar presente y a última hora del jueves su viceministro de Economía,que se realizó este viernes.En tanto, el líder de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, viajó a Mar del Plata para hacerporque en el Coloquio “me tratan mal”, según argumentó.Milei destacó que “cuanto más alto esté el dólar, mas fácil será la dolarización”, que posee cinco caminos para llevarla adelante, aunque no precisó ninguna, y le reiteró a unos 50 empresarios sus propuestas ya conocidas, lo que dejó “gusto a poco” a quienes participaron de la reunión.En medio de este panorama, los empresarios y analistas económicos, presentaron en el 59° Coloquio una serie de propuestas para quien las quiera adoptar, pero advirtiendo que", según describió Santiago Mignone, de la consultora PWC y presidente del encuentro.Sin embargo “y no hay que ‘dramatizar’ las ausencias, nosotros vamos a seguir invitando a todos, e incluso hemos almorzado con Massa y Milei”, explicó Mignone en declaraciones a la prensa antes del coloquio.También “hay que, y del dirigente de la Uocra, Gerardo Martínez, quienes no siempre tienen las mismas ideas que nosotros y eso es lo bueno”, elogió Mignone.Una mirada adicional presentó la directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago, quien en declaraciones a Télam destacó que “el país está a la vanguardia en la prestación del servicio de consultoría digital”, sin embargo, aclaró: “necesitamos una macroeconomía ordenada, un sistema cambiario y tributario estable, además de"."Nuestras ventajas, como la capacidad de los empleados para adaptarse a los problemas y resolverlos, no duran para siempre”, afirmó Vago.Por su parte, la directora ejecutiva de Cippec, Gala Díaz Langou, consideró que este ““IDEA les enviará a todos los candidatos a presidentes nuestras propuestas y ejes temáticos, para quien asuma en las elecciones, si quiere,”, señaló Gala Díaz a Télam.En la jornada final se dieron a conocer, a través de un documento, las propuestas elaboradas por los empresarios y especialistas entre las que se destacaron, porque “el entramado tributario en los bienes y servicios que se producen en la economía local, implica una fuerte caída en la entrada de divisas respecto de su potencial y bienes más caros para toda la sociedad”.También se propuso “”, ya que “desde hace más de 10 años que los niveles de brecha de incumplimiento del IVA ronda el 34%, lo que suma más de 3% del PBI y nos coloca entre los más elevados de la región”.Los empresarios y los equipos económicos también pidieron que “se reforme la Coparticipación Nacional de Impuestos”, tal como lo estableció la reforma de la Constitución de 1994.“Los, cada uno con su velocidad y método, pero es una demanda que está en la sociedad”, consideró Mignone.Junto con esto, se proponepara evitar la superposición entre nacionales, provinciales y municipales, y que la ayuda social “se incorpore a cuenta del sueldo” que logre obtener el beneficiario, y que se mantenga por un año después de terminar el empleo, entre otras iniciativas.La presidenta de IDEA, Paula Altavilla, concluyó que “se propusieron cosas quey sostenible en el tiempo.”