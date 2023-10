Más operativos en el microcentro: cómo son las presuntas operaciones ilegales con dólares

Foto: Daniel Dabove

Cómo es la operación

Foto: Daniel Dabove

La Administración Federal de Ingresos Públicos, en conjunto con la Aduana, continuaba este viernes con los operativos en el microcentro porteño por presuntas operaciones ilegales con dólares, informó el director de la regional sur de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP, Gustavo Arce, al tiempo que brindó detalles sobre las maniobras y anticipó que"Continuamos con los operativos que venimos haciendo en la última semana y vamos ampliando los lugares", remarcó Arce en ronda de prensa, mientras se desarrollaba un procedimiento sobre avenida Corrientes al 300.Precisó que se está recabando información para continuar con el proceso, tras lo cual, puntualizó: "Ya identificamos cómo sería la maniobra yRespecto de la maniobra, el funcionario de la DGI-AFIP explicó que "consiste en utilizar a personas de baja capacidad para el ingreso a la compra de bonos, los cuales tienen una trazabilidad, se vuelven a vender, se convierten en dólares y esos dólares salen por estas cuentas, y van a parar físicamente a una cueva o por una transferencia digital a algún beneficiario que compra a un valor de lo que sería el mercado marginal"., graficó.Sobre el procedimiento y la continuidad de la investigación, Arce subrayó: "Trazamos y compilamos la información de todas las operaciones que se van haciendo día a día; después identificamos conforme los perfiles que tenemos y las matrices; seleccionamos el subconjunto de contribuyentes que no tendrían la capacidad y en función de eso trabajamos en el punto a punto de cada uno de ellos para empezar la trazabilidad puntual de cada operación"."En muchos casos vemos que hay reiteración entre las semanas porque es el cupo que se acaba; se acaba una semana y se renueva la siguiente", advirtió.El funcionario de la DGI-AFIP recalcó que las tareas del organismo ya llevan más de 15 días, y además se está ampliando vía requerimiento información de los últimos dos años.Consultado sobre, las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación), pero la semana pasada estuvimos trabajando información y hay un código, una clave de identificación, que es para inversiones del extranjero"."También focalizamos sobre esas que, al no tener CUIT ni CUIL, no impactan directamente en nuestros sistemas, con lo cual compilamos esa información y la trabajamos alternativamente contra la que tenemos aún solicitando a fiscos extranjeros", continuó.Respecto de qué tipo de sanción puede caber a los infractores, Arce aclaró que su área "pone conocimiento a la autoridad de aplicación, la Comisión Nacional de Valores, yLa Aduana, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizó el jueves 50 allanamientos por la presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas mediante falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.