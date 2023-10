Estudiantes va por un triunfo ante Godoy Cruz con la ilusión de clasificar

Foto: Alfredo Ponce.

💥 Intensificando los trabajos ⚽ pic.twitter.com/Z0U54w4rm3 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 5, 2023

, que solo ganó un partido pero que suma cuatro sin derrotas, necesita un triunfo cuando este sábado reciba apara seguir en la lucha por ubicarse entre los primeros cuatro de la Zona B y avanzar a los cuartos de final, en un encuentro de la octava fecha de la Copa de la Liga.El encuentro se jugará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en la ciudad de La Plata, desde las 19, televisado por Fox Sports, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR a cargo de Germán Delfino.En el estadio "Pincha" no podrán ingresar 1.600 socios a raíz de que la cabecera que da a la calle 57 estará reducida en un 20 por ciento a causa de las bengalas que se encendieron en la fecha pasada en el clásico ante Gimnasia, según lo determinó el Aprevide.Estudiantes, dirigido por, comenzó el certamen con tres derrotas consecutivas, pero ahora suma cuatro sin perder, con un triunfo y tres empates, con la salvedad de que el arquero Mariano Andújar no recibe un gol desde hace 400 minutos.En la fecha pasada, también como local, su público se fue con un gusto amargo ya que no pudo vencer a Gimnasia en el clásico, que con un mediocre nivel de juego culminó sin goles.El "Pincha" acumula seis unidades y el triunfo le vendría muy bien para acercarse a los primeros cuatro puestos con la mente en avanzar a los cuartos de final, en una temporada que vio pasar sin pena ni gloria a la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga.Otro objetivo para el equipo platense pasa por llegar a la Libertadores 2024, ya que hoy suma 51 unidades en la tabla anual a solo dos de Defensa y Justicia, el último que clasifica.Godoy Cruz, con el entrenador, suma nueve puntos y pelea la clasificación, con un triunfo en la primera fecha ante Central Córdoba y seis empates consecutivos, sumando ocho compromisos sin derrotas.Empero, el "Tomba" no la pasa bien de visita ya que reúne 10 partidos sin triunfos con tres derrotas y siete empates, de allí que sería una buena chance para cortar la racha negativa fuera de casa.En el historial tras 24 partidos Estudiantes está al frente con 13 triunfos contra nueve de los mendocinos y dos igualdades.