Defensa y Justicia, tras la eliminación en la Sudamericana, visita al necesitado Lanús

, tras su eliminación en la semifinal de la Copa Sudamericana, visitará este sábado a, de floja campaña en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, por la octava fecha de la Zona B.El partido comenzará a las 19.00 en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Fernando Espinoza y en el VAR estará Mauro Vigliano, y transmisión de la TV Pública.Defensa y Justicia (53 en la general, clasifica hasta el momento a Libertadores 2024) tiene nueve puntos en la zona B y, ya que es uno de los equipos con mejores nombres del certamen, pero habrá que ver cómo se repone de su eliminación a manos de Liga de Quito en la Sudamericana, con un global de 3-0.Lanús (48, en Sudamericana 2024) no ganó en lo que va del torneo, tiene solamente tres unidades y viene de perder el clásico contra Banfield por 1-0.El "Halcón" pondrá lo mejor en cancha y la incógnita pasa por si reaparecerá su goleador, Nicolás "Uvita" Fernández. lesionado en el último tiempo y que fue al banco ante Liga de Quito pero no tuvo minutos. La duda es entre él y Lucas Pratto.El panorama es complicado en el "Granate", dondeno contará con Leandro Díaz por un desgarro en sóleo derecho y tiene en duda al mediocampista Felipe Peña Biafore, con una molestia en zona inguinal derecha.Además, Salomón no tendrá en el medio a Juan Sánchez Miño (Luciano Boggio estará en su puesto), que vio la roja contra Banfield, y lo mismo sucederá con el defensor Juan Cáceres, que es habitualmente suplente.La baja del delantero tucumano -ingresaría Jonatan Torres en su lugar- contrasta con la reaparición del ya recuperado Pedro De La Vega, quien no estuvo en el clásico por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.Sin dudas, la reaparición de De La Vega puede darle otro volumen ofensivo a un ataque al que le cuesta convertir lo que genera y que por eso cuenta solamente con cuatro goles en siete partidos. La vuelta de "Pepo" sacará a Franco Troyansky del once inicial.