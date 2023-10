El desempleo es el más bajo desde 2004 y creció la mayoría de las actividades productivas

El empleo registrado lleva incorporadas 1,2 millones de personas desde diciembre de 2019 / Foto archivo.

Empleo

Tras los efectos contractivos de la pandemia y un declive que acarreaba desde diciembre de 2017, el empleo continúa con una "tendencia expansiva" / Foto archivo.

Las propuestas de los principales candidatos

Javier Milei

Patricia Bullrich

Sergio Massa

Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich.

Actividad económica

“El principal factor que incidió en la caída de la actividad fue la sequía que afectó al agro, sector que se contrajo 14% interanual en julio y 29,1% en el acumulado enero julio” Informe de CEP XXI

“El principal factor que incidió en la caída de la actividad fue la sequía que afectó al agro" / Foto archivo: Pepe Mateos.

Qué proponen

Massa considera que hay que ser “patriotas” y defender “nuestra moneda" / Foto: 123RF

El empleo y la actividad productiva acumulan cifras este año que dan cuenta deque estimulen su desarrollo, más allá de la coyuntura que en el caso del sector agropecuario afectó fuertemente su desempeño como consecuencia de la prolongada sequía.Con una tasa de desempleo de 6,2%, la más baja desde 2004, y una tendencia a la formalización, el empleo registrado lleva incorporadas 1,2 millones de personas desde diciembre de 2019 y acumula 36 meses consecutivos de crecimiento en el segmento privado, según informó el Ministerio de Trabajo a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).Tras los efectos contractivos de la pandemia y un declive que acarreaba desde diciembre de 2017, el empleo continúa con una "tendencia expansiva", a julio último, la racha más prolongada de, al menos, los últimos 14 años.En ese período cerca de 610.000 personas accedieron a puestos de trabajo privados en blanco.En tanto, si se toma en consideración el período, ya sea público, privado, de casas particulares o independientes (monotributistas y autónomos). Los aglomerados urbanos que en el país registran pleno empleo son once , distribuidos en igual cantidad provincias, mientras que otros seis están en camino de alcanzarlo, de acuerdo con el informe Mercado de trabajo - Tasas e indicadores socioeconómicos publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al segundo trimestre del año.Los aglomerados urbanos que ya alcanzaron el pleno empleo soncon una desocupación de 4,1%;, en Misiones, con 4%; la, con 3,9%;, en Tierra del Fuego, y, en Santa Cruz, con 3,4%;, en Chubut, con 3,2%;, con 2,4%;, con 2,3%;, con 2%;, con 1,6%;, en Río Negro y, con 1,1%.Además, hay: Gran La Plata, con una desocupación de 5,5%; Gran Mendoza y Gran Rosario, con 5,3%; Gran Catamarca y Salta, con 5%; y Corrientes, con 4,3%.De cara al segundo debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) plantea en su plataforma electoral promocionar una, “cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad”.Además, propone “reducir las cargas patronales que gravan el trabajo, promover la libertad de afiliación sindical y la limitación temporal de los mandatos sindicales, reducir los impuestos al trabajador y recuperar, con inversión privada, las escuelas de artes y oficios”.Por su parte, la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC) propone poner en marcha el, que estaría dirigido a jóvenes de 18 a 25 sin estudios secundarios ni empleo, y “transformar los planes sociales en seguros de desempleo, que cubran temporalmente aquellas personas que se encuentren desempleadas”.También impulsa la“que generan litigiosidad y desincentivan la contratación de nuevos empleados”, y lanzar unmasiva laboral para reentrenamiento de sectores excluidos del mercado laboral y mecanismos que promuevan su inserción”.En tanto, el candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) propone, que no sea sólo el Salario Mínimo Vital y Móvil, sino también con suma fija”.Además, plantea “para garantizar que el complemento de la inversión que hace el Estado sea lo más fuerte posible en el ingreso del trabajador”.Una de sus principales propuestas, el, ya se puso en marcha y tiene como “objetivo principal transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.En cuanto a la actividad económica, en el acumulado enero-julio se ubicó 1,8% por debajo del mismo período de 2022, de acuerdo con el último Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).A pesar de la contracción general,“El principal factor que incidió en la caída de la actividad fue la sequía que afectó al agro, sector que se contrajo 14% interanual en julio y 29,1% en el acumulado enero julio”, precisó el CEP XXI, que remarcó que “el agro tuvo una incidencia negativa de 0,8 puntos porcentuales en la actividad del mes y de 2,4 en el acumulado”.Sin embargo, el informe subrayó que “excluyendo este sector, la actividad retrocedió 0,5% interanual en julio peroDel mismo modo, el análisis indicó que “en julio,y fue su segunda caída consecutiva”, y añadió que “en comparación con junio (sin estacionalidad), presentó una contracción del 1,2% la tercera en fila”.Pero nuevamente el CEP XXI planteó que “si se excluyen actividades directamente afectadas por la sequía, como la molienda de oleaginosas, cereales, maquinaria agrícola, agroquímicos, la caída de la industria fue del 1,2% interanual, aunque en el acumulado enero-julio creció 0,5% interanual y promedió el mayor nivel para este período desde al menos 2016 (inicio de la serie)”.En este aspecto,, pero también aseguró que va a "bajar el gasto, reducir impuestos, hacer privatizaciones de las nefastas empresas del Estado, desregular la economía y cerrar el Banco Central".Por su parte,, a partir del cual “convivan el peso argentino y el dólar de manera que vuelvan los dólares al circuito productivo del ahorro y la inversión”.En cambio,, por lo cual propone una "moneda digital argentina que permita comerciar de manera global junto con una ley de blanqueo que permita que los que tengan dinero en el exterior lo puedan traer”, y además asegura que va a “subir las penas para evasores que fugan para no pagar impuestos; fomentar un programa de desarrollo exportador y reducir impuestos para las pymes y las economías regionales".