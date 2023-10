Manu Sija: "Todo mi mundo es 'Ecléctica' y eso me da una libertad sin límites"

Foto: Prensa

El músico, compositor y productor tucumano Manu Sija presentará el domingo en el porteño Teatro Astros su imponente álbum doble “Ecléctica” donde acompañado por grandes artistas completa un póker de registros en una década de actividad como solista y, asegura, logra coronar “una libertad sin límites para hacer”.León Gieco, Kevin Johansen, Teresa Parodi, Lito Vitale, Nadia Larcher, Flor Bobadilla Oliva, Ernesto Snajer, Santiago Molina, Guido Bertini y Flavio Romero, serán parte del elenco que participó en algunas de las 22 canciones de “Ecléctica” y que lo acompañarán el domingo desde las 20 en la sala sita en avenida Corrientes 746.Pero el staff reunido para el álbum también cuenta con Nito Mestre, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Lalo Mir, Juan Falú, Nano Stern, Raly Barrionuevo, Luis Bacque, Ana Prada, Marta Gómez, Fede Grellet, María Mulata, Nadia Larcher, Xabier Díaz, Hernán Jacinto, Santiago Arias, Marcelo Torres y Juan Manuel Melli Palacios.Sobre esos imponente aportes que se suman al universo sonoro entre telúrico y electrónico del artista, resalta:Durante una entrevista con Télam, Manu Sija insiste: “Mi mundo es ‘Ecléctica’ y en el álbum está todo lo que vengo construyendo y caminando en lo musical y en lo personal”.Oriundo de Simoca, se formó como violinista y guitarrista, y a los 16 años se integró al grupo de la cantante Paola Arias. En 2007 fundó la banda Matacos junto a Christian Herrera, y se inició como productor musical encargándose de los tres discos de su grupo y también de los de Motta Luna, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Teresa Parodi y Ana Prada, entre más.En paralelo tocó con infinidad de conjuntos y solistas y en 2013 se lanzó a armar una discografía propia que se integra con “Egolimpos”, “Trío en vivo en Tucumán” (2015 y grabado tras tocar con esa formación en clubes de jazz de Nueva York), “Changosolo” (2017) que le abrió las puertas del mundo maravillando al mismísimo Pat Metheny quien le recomendó a la contrabajista Linda May Han Oh para que, también junto al baterista Franco Pinna, corporizara “Creación” (2019) en el estudio Sear Sound de Manhattan.- Se fue construyendo de a poquito a lo largo de un año que duró la grabación del álbum completo. No fue algo premeditado, sino más bien la explosión de todas las emociones juntas después de salir del encierro y de pasar por el duelo. Juntarnos, es algo que pasó muy naturalmente después de haber estado alejados. Y también la fue imperiosa la necesidad de poner mis propias canciones, con todos esos sentimientos, algo que antes nunca me había pasado.- Yo creo que primordialmente todo tiene que nacer desde lo genuino. En esta forma de hacer música no hay nada puesto por imposición ni por moda, sino que las músicas se van atravesando entre sí de forma natural. Desde que comencé a tocar hasta hoy la música fue cambiando y variando mucho pero por sobre todas las cosas hay algo natural en mí y esa es la raíz folclórica, mi cuna, mi casa.- El próximo Cosquín sería demasiado hermoso para mí. Ojalá sea posible, hace rato que intento ir pero no se dio todavía.