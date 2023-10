Imputaron a Felipe Pettinato por incendio seguido de muerte: podría ser indagado

Felipe Pettinato será investigado por el delito de "incendio seguido de muerte" / Foto Instagram personal.

El día del incendio

El médico neurólogo Melchor Rodrigo, quien perdió la vida en el incendio / Foto: melchorrodrigo.com

Drogas, quemaduras y muerte

El fiscal nacional en lo criminal y correccional 25 Martín Mainardi imputó esta semana ay le solicitó al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 que lo indague comoSegún fuentes judiciales, la solicitud se da en el marco de la investigación desarrollada, el 16 de mayo de 2022, y que culminó con el fallecimiento del médico neurólogo Melchor Rodrigo.En su dictamen, el fiscal detalló quepor parte de Pettinato con las que adquiría medicamentos; ya que se cree que para ello, habría utilizado recetarios de una clínica y el sello de un ex médico suyo, y que luego habría completado la prescripción con su firma.También podría haber usado el sello de Rodrigo y sus recetarios, los cuales completaba y falsificaba su firma, precisó el Ministerio Público Fiscal a través de un comunicado.La hipótesis surge delen la habitación y por la información que surgió del peritaje efectuado por los especialistas de la DATIP sobre una computadora encontrada en el dormitorio de Pettinato.De acuerdo a las pruebas recolectadas por la fiscalía, en la mañana del 16 de mayo de 2022 Rodrigo fue al departamento de Pettinato -quien era su paciente y amigo-, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio sobre la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.Allí,e incluso brindó una conferencia al exterior a través de medios remotos. De hecho, por la tarde, se comunicó telefónicamente con su madre y le dijo que la exposición había salido bien. Más cerca de la noche, el padre de Rodrigo llamó a su hijo para decirle que lo esperaban y éste le respondió que llegaría a su casa dentro de una hora., ante lo cual Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.Un vecino intentó apagar el fuego pero fue relevado por personal de bomberos del Destacamento Palermo, que llegó alertado por otros habitantes del edificio y personal de la Comisaría Vecinal 14B que estaba allí.Tras apagar el incendio, los bomberos advirtieron que, quien presentaba quemaduras en la parte inferior de sus piernas.Además, la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte fue producto de “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal", y por "congestión, edema y hemorragia pulmonar”.Los peritajes toxicológicos realizados revelaron que, drogas cuyo consumo en altas dosis puede producir depresión del sistema nervioso central. Estos datos, sumado a los efectos del monóxido de carbono y la hipoxia generada por el fuego y la inhalación de humo con diferentes sustancias, llevaron a los peritos médicos a concluir que podría haber ocurrido una sumatoria de efectos que causaron depresión respiratoria, toxicidad cardíaca y que podría haber provocado la muerte súbita al inicio del fuego.Para la fiscalía, estos informes y las demás pruebas permitieron concluir quefrente al primer contacto con las llamas”.“Aunque no existen dudas de que [Pettinato] clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendió que él mismo generó”, indicó la fiscalía en su dictamen.En virtud de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que correspondía imputar a Pettinato como autor del delito de incendio seguido de muerte y solicitar su indagatoria.