Julio Alsogaray, tres veces representante olímpico. Foto: Prensa.

El bonaerense Julio Alsogaray,y doble medallista panamericano en la clase Laser Standart de vela, aseguró que está "en un excelente momento" de su carrera internacional y consideró que la dupla que integra junto a Malena Sciarra, en la clase Snipe mixto, luchará para estar en el podio en los Juegos Panamericanos de Chile."Estoy en un excelente momento de mi carrera internacional. Mi carrera deportiva olímpica ya terminó. Ahora estoy muy concentrado y muy contento con el progreso en este nuevo barco de cara a los Juegos Panamericanos", afirmó Alsogaray en una entrevista con Télam., ganó la medalla de oro en la subsede de Puerto Vallarta de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, y la de bronce en los de Río de Janeiro 2007.Alsogaray, subcampeón mundial en Terrigal (Australia) 2008, compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (séptimo), Londres 2012 (undécimo) y Río de Janeiro 2016 (décimo) en la clase Laser.Además, se consagró campeón mundial junto con Javier Conte y Paula Salerno, en Salinas (Ecuador) 2017 en la clase Lightning.En noviembre de 2022,en la clase Snipe mixto en el Campeonato Pre Panamericano, que se disputó en Algarrobo, Chile.Este año, la dupla se clasificó, en febrero, a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre al ganar el selectivo nacional de la clase Snipe mixto en el marco de la 58ª Semana Internacional del Yachting que se disputó en Mar de Plata, y luego conquistó la medalla de bronce de bronce en el Campeonato Sudamericano de su clase en Montevideo, Uruguay.Además, en mayo, Alsogaray y Sciarra se consagraron campeones argentinos en Salta, conquistaron en julio la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de playa de Santa Marta, Colombia, y en agosto obtuvieron presea de plata en el Campeonato Europeo de Italia.-Julio Alsogaray: Estoy en un excelente momento de mi carrera internacional. Mi carrera deportiva olímpica ya terminó. Ahora estoy muy concentrado y muy contento con el progreso en este nuevo barco de cara a los Juegos Panamericanos.-JA: Me motivé mucho con el hecho de que Argentina realizará en octubre del año que viene el Mundial de Snipe. Además, representar al país en otro Juego Panamericano y tener chances, fue lo que me llevó a arrancar con todo y muy motivado en esta clase mixta. En septiembre del año pasado empezamos a navegar juntos con Malena Sciarra y coincidimos en un montón de aspectos y eso nos facilitó el trabajo.-JA: Nunca me imaginé dejar un clase olímpica de esa manera. Siempre lo quise hacer por mi cuenta o porque me ganen, pero fue lo peor que me pasó en la vida en lo deportivo. Por eso dejé el Laser.-JA: La clase Laser requiere mucho estado físico, mucho ritmo de barco, con muchas horas navegadas. En cambio, Snipe es una clase muy técnica y tiene muchísimas variantes a la hora de la puesta a punto. Eso requiere mucha experiencia en ese aspecto. A la vez, es física y táctica. Por eso es una clase compleja. Es lindo ir analizando combinaciones para intentar mejorar. Correr de a dos tiene como clave complementarse muy bien y saber hacer cada uno su rol y ayudar al otro cuando lo necesita.-JA: Tener otra posibilidad de ser campeón de América es algo que se me puso en la cabeza hace un año y no se me va. Vamos a dar todo por eso. A nuestros rivales les va a costar ganarnos. Nos sentimos muy bien, estamos para volver a sentir lo que sentí en el 2011 cuando gané la medalla de oro. Sabemos que podemos dar lo mejor y estar lo más arriba posible. Trabajamos para eso. Estados Unidos, Chile y Brasil son candidatos, tienen todos muchísimos años arriba del barco.-JA: Sabemos que para nosotros será un juego panamericano muy difícil, parejo, complejo, ya que vamos ser solo ocho barcos y todos tienen con muchísima experiencia internacional y muchos años de navegación. Va a ser muy lindo rendir al máximo y estar a la altura de los mejores.-JA: Argentina siempre obtiene buenos resultados en los Panamericanos. Ojalá se pueda repetir. Queremos darle una alegría a los amigos y a la gente que nos apoya.-JA: Santiago es un fuera de serie mundial. Lo mejor que dejó es que se puede hacer yachting a cualquier edad mientras que uno se lo proponga puede estar a la altura de los mejores. Y eso, él lo demostró.-JA: Algún día voy a devolverle todo lo que me enseñó y brindó mi país, ya sea en la Federación, el EnARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) o en la Secretaría de Deporte. Sin dudas, lo voy hacer.