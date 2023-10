Que gente averiguá

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

A estas alturas de la vida en donde puedo ver todo como desde un satélite sensible de piel y no de artilugios desconocidos que sin embargo, reconozco respetuosamente a los científicos y técnicos que cupieran los hayan puesto en órbita y que hoy son parte de una legión ganada pero absorta en un país de promesas electorales tan temidas con la brújula alucinante; puedo oler esa hoguera a la cual lo viejo que se le solía tirar para encenderla simbólicamente, hoy tal vez sean salvación para arropar a los que quedarían afuera de toda mirada gubernamental, pero para quienes les solemos ver hasta en la puerta de casa, que no es la de ellos nunca, pugnando por una frazada o por un algo que les sirva al menos una noche más con la esperanza puesta en aquello que tal vez no ocurra y si ocurriera, fuera demasiado tarde para el revés de un presente ingrato y un futuro sin luz.Desde estas alturas veo y escucho a quienes vivieron chupando de la teta del Estado acompañando golpes militares, sedimentando de corrupción financiera toda la estructura de donde se han lanzado a los albores del "éxito" y el ejemplo burgués ante la mirada de aquellos que fueron subyugados por la mentira y el brillo de lo efímero en cuanto a sabiduría o al menos destellos de humanidad pensante; hoy te sueltan como pedos chistosos en rueda de hipócritas regados de botellas altas gamas en asados de lomo, que para ellos, nosotros y todes quienes no conjugamos con su verbo, estamos conspirando contra el porvenir de la libertad.Muñecos de metegol de club de country, profesionales a licenciarse a cuenta de cheques paternales, herederos sin gracia, ignorantes bien aprendidos sin pudores, fiesteros navegantes a riesgos de terceros, miradores de culos ajenos acomplejados de machiruleadas internas de colegios privados, despreciadores de la educación pública en donde realmente subyace gran parte del tesoro escrito a mano en un cuaderno fotocopiado de patéticas rayas sobrevivientes a las festicholas de este tilingaje que no sabe hacer una O ni con el canuto de su merca, la que hasta llega a justificar elogiosamente al caracter alemán de una gestapo latente…Esta gente viene a querer convencernos de que hay que acompañarlos en sus mal llamadas tormentas que son garúas finitas y para nosotros un huracán que nos lástima, pero que en el orgullo de los abanderados sin nombre, nos hará ejemplo en la pobreza y entonces serán los astilleros de Ensenada, los Rubén y Sandra de Moreno, los 44 del ARA, los despedidos con o sin militancia, las que no cambian el verde por el gris, los no arrepentidos de un amor que renació allá en un 2003 de las cenizas de aquello que creían perdido y hoy no deja de tronar en los corazones y en las esquinas, las escuelas y los talleres, las sospechadas oficinas del Estado que ellos quieren ausente o simplemente ese sentimiento que a veces une sin saber porque y te abraza empujando para que los miserables señores de lo postfeudal, no puedan terminar la tarea…ejemplares entonces, y nuestros, el orgullo y la rabia.Atender, no se podría caer más abismalmente bajo. "Que gente averiguá, que gente averiguá, que gente averiguá camarada y nunca me han dado na..." Así cantaba el extraordinario Mon Rivera con su orquesta.Lindo e intenso el baile que se viene amigas y amigos, a no patear en chancletas.Besos de esquina y abrazos de cancha.