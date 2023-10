Taiana ratificó el objetivo de "recuperar todas las capacidades" de las FFAA

El ejercicio militar se realizó en Córdoba

El ejercicio Punta de Flecha que se desarrolló en Embalse Río Tercero "busca simular la defensa de la Central Nuclear Embalse", subrayó el ministro.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, remarcó este jueves que la cartera que conduce tiene el objetivo de "", con una "estrategia defensiva" pero también un "poder disuasivo y despliegue nacional".En diálogo con Télam, Taiana analizó el estado de situación de las Fuerzas Armadas e indicó que "hay mucho material que renovar y mucho personal, porque hay mucho despliegue por hacer".El funcionario destacó el rol de Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y afirmó que "permitirá recuperar lo que está roto, repararlo, modernizar lo que está antiguo y comprar lo que es necesario comprar porque no lo tenemos".Taiana se expresó en estos términos al supervisar el, durante una recorrida por el Área de Operaciones Conjunta y la Central Nuclear Embalse, como parte del ciclo de comprobación de los Planes de Campaña del Estado Mayor Conjunto.Los ejercicios se realizaron para "", en una "actividad nueva en la forma doctrinaria que se la encara para tener respuestas rápidas, para interoperatividad y lograr responder, y estamos hablando acá de defensa de zonas estratégicas nuestras", destacó el funcionario.Taiana destacó la adquisición de armamento y aviones para las Fuerzas Armadas, aunque resaltó que "toda recuperación de municiones es un proceso largo"."Lo cierto es que tenemos un plan de municiones a más de 10 años, que se va cumpliendo y tenemos con eso el objetivo de recuperar todas las capacidades que tiene que tener una Fuerza Armada, que tiene una estrategia defensiva, pero que tiene que tener poder disuasivo y despliegue nacional".También comentó sobre la instalación de bases militares futuras y destacó que avanza un destacamento en Tolhuin, Tierra del Fuego, donde "no había presencia del Ejército", y que también se busca "restablecer una base en Catamarca".Y destacó que esta actividad, como parte del ciclo de comprobación de los Planes de Campaña del Estado Mayor Conjunto (EMCO), "ya que participa la comunidad, intendencias, bomberos, policías, gendarmería y el personal de la Central que nunca habían hecho esto con las Fuerzas Armadas"."Este ejercicio, no sólo del Ejército, sino también de la Fuerza Aérea, que brinda apoyo con el transporte. Se trata de una actividad nueva que tiene como objetivo el entrenamiento en respuesta rápida, para ganar interoperabilidad y responder con eficacia y rapidez en la defensa de nuestras zonas estratégicas", explicó Taiana durante el recorrido.En su visita a Córdoba, el titular de la cartera castrense recorrió el Adiestramiento Operacional del Área de Operaciones Conjunta, donde se encuentra el Puesto de Comando y el Centro de Operaciones de Emergencia; allí también supervisó el Lanzamiento de Cargas Pesadas, la Protección de Objetivos de Valor Estratégico y las Operaciones Inter agenciales de Asistencia a Emergencias.En tanto, remarcó desde la Central Nuclear Embalse que su gestión en Defensa avanza en un "proceso rápido de recuperación de capacidades, de mayor número de personal y despliegue y de una paulatina compra de elementos", por lo que enfatizó que esta recuperación "también es gracias al FONDEF, que nos permite recuperar y modernizar lo que es antiguo y adquirir lo que es necesario para llevar adelante este tipo de despliegues".El ejercicio militar Punta de Flecha (Tramo II) tiene como objetivo principal "evaluar y asegurar la respuesta efectiva del Instrumento Militar ante situaciones simuladas que requieren negar el acceso y garantizar el control de áreas críticas de infraestructura y recursos estratégicos", se informó en un comunicado."Estas acciones conjuntas involucran tanto a Fuerzas de Empleo Regional como a Fuerzas extra jurisdiccionales de Intervención Rápida".Las acciones, aportando elementos de juicio tendientes al Diseño y Evolución de las Fuerzas plasmado en el Plan de Capacidades Militares recientemente aprobado".Por su parte, el gerente de la Central Nuclear de Embalse, Juan Cantarelli, destacó la función de ese establecimiento porque "permite la generación de energía eléctrica de una forma segura y limpia"."Nuestra forma de generación de energía presupone que nosotros no emitimos gases de efecto invernadero, como por ahí algunas otras formas de energía lo hacen", consignó, en diálogo con Télam.El gerente ponderó los dispositivos de seguridad de que dispone la central y enfatizó que " tiene múltiples sistemas de seguridad redundantes que permiten que la operación sea segura y no tenga efectos sobre el medio ambiente".