La legalidad del Congreso del MAS de Morales se discutirá recién el 23

Arce y Morales mantienen una disputa por la candidatura presidencial de 2025. Foto: AFP

La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz postergó este jueves hasta el lunes 23 la audiencia en la que iba a discutir la legalidad del Congreso del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia que realizó el sector que responde a Evo Morales, y que lo eligió como candidato para 2025.según el portal Erbol.La misma Sala había emitido una medida cautelar para suspender el Congreso del miércoles último y se estimaba que la conducción partidaria -que responde a Morales- no iría a la audiencia, pero sí envió a sus representantes.Con la postergación de la audiencia, queda pendiente la decisión que podría dejar sin efecto la convocatoria al Congreso, que además anunció la expulsión del partido del presidente Luis Arce , medida que ahora fue puesta en duda.Bartolina Sisa, una de las cinco organizaciones que integran el Pacto de Unidad oficialista.Antes de la fecha de la nueva audiencia se realizará en El Alto, el 17, un Cabildo Abierto en el que las organizaciones afines al Gobierno decidirán una postura respecto al MAS.Ese encuentro sumó este jueves el respaldo de la Central Obrera Bolivia (COB), que en un ampliado resolvió desconocer el congreso del “evismo” de Lauca Ñ, en Cochabamba, y se pronunció a favor de “recuperar” el Instrumento Político para las organizaciones sociales, que son las fundadoras.El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, remarcó que fueron las organizaciones las que “han sostenido en los últimos años el proceso de cambio, con luto y en las carreteras”.Además de la Confederación de Mujeres, respaldan a Arce la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quillasuyo, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob).El argumento era que todos ellos habían decidido desconocer al Congreso, y que entonces se los consideraba fuera del partido.Pero este jueves los legisladores Santos Mamani y Héctor Arce, del sector de Morales, admitieron que en el Estatuto Orgánico no contempla la “autoexpulsión”, por lo que, al menos en lo formal, Arce y Choquehuanca continúan dentro de la fuerza.“Esa palabra textual (de autoexpulsión) no existe (en el Estatuto)”, admitió Arce, pero anunció que se evaluará la situación jurídica de los números uno y dos del Gobierno., si la Justicia termina por avalar al Congreso del miércoles.Desde el sector de Morales se acusa a Arce, hace meses, de trabajar para buscar un nuevo mandato con el sello del Partido Socialista 1, fundado por el histórico líder Marcelo Santa Cruz como escisión del Partido Socialista.