Nueve años de prisión para un joven británico que quiso matar a Isabel II con una ballesta

Sin cargos para otras 21 personas detenidas durante la coronación de Carlos III en Reino Unido

Otras 21 personas detenidas en la coronación del rey Carlos III, el 6 de mayo, no serán procesadas, informó este jueves la Policía de Londres (Scotland Yard), muy criticada por su proceder durante el evento.



De este modo, se eleva a 55 las personas que no serán procesadas, de los 64 detenidos, entre militantes ecologistas o antimonárquicos que se querían manifestar.



"Estos grupos habían sido detenidos para impedir perturbaciones y por sospechas de conspiración y de poder causar alteraciones públicas" en el Mall, arteria que une el Palacio de Buckinghamn y Whithehall, otra avenida de Londres que debía tomar el cortejo, expresó la policía en un comunicado publicado por la agencia de noticias AFP.



"Teníamos informaciones que indicaban que militantes preveían perturbar el paso del cortejo", explicó el comisario adjunto de Scotland Yard, Matt Twist, hablando de temores de la policía en este "evento de una importancia nacional enorme", al tener que velar "por la seguridad de los participantes y del público".



El grupo Just Stop Oil, opuesto a la exploración de nuevos yacimientos de petróleo o gas, indicó la mañana del 6 de mayo que 19 de sus activistas habían sido detenidos cerca de la ruta de cortejo.



Seis militantes del grupo antimonárquico Republic también fueron apresados cuando querían manifestarse en Trafalgar Square al paso del rey, antes de ser liberados sin cargos 16 horas más tarde.



Dos días después, Scotland Yard dijo "lamentar" que se les impidiera manifestarse.



El director general de Republic, Graham Smith, estimó hoy en X, antes Twitter, que la policía debería "sentir vergüenza de sus actos en la coronación" e incitó a los que fueron detenidos a denunciar a la policía, como él mismo anunció que iba a hacer el mes pasado.



De las 64 personas detenidas en total, seis tuvieron cargos en su contra, otros dos están bajo control judicial o fueron liberados en espera de la continuación de la investigación y otra recibió una multa, según Scotland Yard.