Milagros, la niña que, junto a su papá, rompen barreras y líneas de llegada

“Es una carrera soñada” El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo que el evento deportivo y turístico “es una gran novedad para todo lo que tiene que ver con las carreras de calle.



“Comodoro es sede de un calendario que ellos New Balance tiene, donde la región patagónica no tiene ediciones, y por eso pensamos en Comodoro, con su primera en 21K, 10K y 5K”, indicó Martínez.



El evento es "muy soñado para quienes estamos en el deporte y, desde esta gestión municipal, queremos darle un vuelco total al desarrollo de eventos importantes, donde nuestra comunicad pueda participar y no necesite viajar a Buenos Aires o Mar del Plata para hacerlo".



Luz Milagro Inalaf desde pequeña observó como su padre, Sebastián, competía en diferentes maratones. Hoy, los dos, por pedido de ella son ejemplo de lucha, de no bajar los brazos y de amor por el deporte.En los comienzos, Sebastián y Milagros comenzaron a disputaro competencias con una silla de ruedas asistida, luego utilizando una mochila, convirtiéndose en los primeros del mundo en disputar pruebas de trail running.En diálogo con la web Pasta de Campeón, Sebastián Inalaf relató lo que será una nueva experiencia en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde correrán la prueba 10k New Balance la cual se celebrará el 8 de octubre con un propósito.“Estamos muy contentos de poder participar y seguir inspirando a personas para que se animen a realizar este deporte tan lindo, que la verdad es un deporte muy familiar, así que estamos muy ansiosos”, señaló Sebastián Inalaf sobre lo que será la competencia en tierras chubutenses.Luz Milagros hoy pesa 30 kilos, y su papá afirma que durante las pruebas de trail running utiliza una mochila para llevar a la niña, con la complejidad que lleva. Sin embargo, la felicidad de su la niña por participar lo puede todo.“Correr solo ese tipo de carrera es difícil es complicado y llevando un peso llevando a mi hija como yo lo hago, es más difícil, hay momentos de la carrera que por ahí mis piernas no dan más. Yo siempre pensando, que si yo cruzo el arco con ella le van a poner la medalla que es lo que tanto anhela ella es colgarse una medalla, y recibir el aplauso de la gente, es lo que le gusta y es lo que me ayuda a mí a seguir adelante a no rendirme”, afirmó este amante de la maratón y que con su familia se traslada a las competencias.Luz Milagros va a la escuela y sueña con ser artista, también disfruta de la compañía de sus hermanos más pequeños con quienes comparten juegos y diversión, sino disfruta de los dibujos.La niña es la que elige las pruebas en las cuales quiere participar, y lo guía a su papá en el recorrido, "Milagros siempre va por más. Ella es la que elige los kilómetros, siempre va por más. Es una nena muy competitiva y bueno, yo soy sus piernas y la que le ayuda para cumplir su sueño. Y la verdad, ver la alegría de mi hija es lo más lindo que tenemos, lo que compartimos. El premio más grande que yo recibo es la sonrisa de ella”, explicó Sebastián.La prueba que se disputará sobre las calles de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y sobre terreno de asfalto, Milagros usa una silla adaptada, la misma que utilizarán en la primera edición New Balance en el sur.“Usamos esas clases de silla y se hace mucho más liviano, es más cómodo para mí y para ella también. La verdad que disfruta de lo que vamos a hacer en Comodoro este fin de semana”, sentenció.Para la familia, Luz Milagro es, “la que nos enseña día a día a superarnos nosotros mismos, a no bajar los brazos, a seguir siempre adelante, porque ella día a día nos enseña. Si ella puede hacer las cosas, ¿cómo nosotros no vamos a poder?”, comentó su papá Sebastián sobre una niña que también disfruta de usar el teléfono en la plataforma TikTok y también demuestra del amor a sus papás y hermanos.“Ella no tiene límites y creo que nosotros, digamos que estamos en todas las condiciones para poder lograr cualquier objetivo, cualquier cosa. Ella es nuestro motor, es la que nos hace seguir adelante siempre. Tanto a mí personalmente, lo que yo vivo con ella, a su mamá, a sus hermanos que son más chicos. Ella es un ejemplo para nosotros”, señalo el atleta de San Antonio Oeste.Por otro lado, Sebastián y Mariana son los padres de la pequeña de 9 años de San Antonio Oeste, la localidad de Río Negro, se mostraron muy agradecido por la convocatoria para participar en la competencia. “Agradecer a las personas que hicieron posible que nosotros vamos a estar presente en Comodoro, a la Intendencia, al presidente del Ente Comodoro Deportes Hernán Martínez, a Marcos Davies y a todos los promotores para que nosotros podamos estar presente”.La competencia tendrá a atletas de élite como Lujan Urrutia y Chiara Mainetti. Los olímpico chubutenses Joaquín Arbe, y Eulalio Muñoz, luego de correr en Berlín. Gerardo Haro, Félix Sánchez, Martín Ñancucheo y el comodorense David Rodríguez. Además, los atletas destacados de la región.