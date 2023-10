El Banco Central compró US$ 11 millones y retomó el balance positivo

Hasta el martes pasado, el BCRA acumulaba 35 jornadas consecutivas de intervenciones con resultados positivos / Foto: archivo Daniel Dabove.

El Banco Central (BCRA) compró este jueves US$ 11 millones en ely retomó el balance positivo al cierre de la rueda, luego de dos días en los que vendió casi US$ 100 millones.Hasta el martes pasado, el BCRA acumulabaen las que sumó US$ 1.652 millones, si bien en las últimas jornadas las compras fueron exiguas, por montos menores a los US$ 5 millones.Aún así, pudo sumar US$ 527 millones en septiembre, un mes históricamente adverso por motivos estacionales para el BCRA, que solo cerró con balance positivo en uno de los últimos diez años."El BCRA retomó hoy las compras en el mercado de cambios con la absorción de US$ 11 millones", señaló el analista de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana.Con el objetivo de, el Gobierno formalizó este lunes vía decreto la, más conocido como, que indica que el 25% del contravalor -que en el anterior era de "libre disponibilidad"- se destinará a la compraventa "con valores negociables adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local", en el mercado financiero, al valor del Contado con Liquidación (CCL).Durante la jornada, el denominadose mantuvo en los números de la víspera, cuando finalizó la jornada a $845 por unidad, después de una suba de 38 pesos respecto al martes.En el segmento bursátil, elretrocede 0,7% a $898,75; mientras que elsube 3,9% respecto del cierre previo, a $776,57, en el tramo final de la rueda.En el, la divisa estadounidense finalizó en $350,05, cinco centavos arriba respecto de su última cotización y, en lo que va del año, acumula una suba del 97,53%.Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $367 promedio para la venta; el-que cuentan con una alícuota del 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,25, y para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,6.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 204,1 millones, en el sector de futuros delse registraron operaciones por US$156 millones y elpor US$555 millones.