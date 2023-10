Equipo que gana no se toca: el deseo de Demichelis para jugar ante la "T"

Foto: Alfredo Luna.

El entrenador de River Plate,, apunta a sostener la base de jugadores sin hacer cambios, a partir del domingo contra Talleres, para llegar con el equipo armado a las finales que debe jugar en diciembre por el Trofeo de Campeones y la Supercopa.Luego del triunfo en el superclásico de la Bombonera, el equipo encontró el mejor funcionamiento del segundo semestre y por eso el técnico sostendrá el dibujo táctico, haciendo sólo retoques puntuales en caso de ser necesarios.Más allá de que el domingo en el Más Monumental repetirá la formación inicial en caso de no haber imprevistos,La vuelta de la dupla central campeona de la Liga Profesional,, le dieron más seguridad defensiva al equipo que volvió a ganar de visitante y con el arco de Franco Armani invicto.En los laterales se van a sostener, pero no va a cambiar el sistema y el funcionamiento en caso de que haya retoques con las alternativas de, que fueron titulares hasta hace poco.Los otros dos nombres claves para esta base del equipo sony el capitán,, que están jugando de doble cinco pero que también se adaptan a jugar más ofensivos si hay alternativas con Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini o Matías Kranevitter.En la línea de tres volantes ofensivos está jugando muy bien, es indiscutidoy resta que recupere el nivel de la primera parte del año, mientras esperan afuera, entre otros.Finalmente, la base aún no encontró un referente de área firme como lo fue Lucas Beltrán antes de ser vendido a Fiorentina por eso ahora juega Salomón Rondón, pero ensayó con Miguel Borja y también es una posibilidad Facundo Colidio.Con ese panorama, Demichelis buscará el mejor equipo durante los partidos de las fechas que restan de la Copa de la Liga y en los posibles cruces finales que pueden ser una decena para llegar afilado a la disputa de los títulos anuales.Mientras tanto, el equipo volvió a entrenar en el predio River Camp de Ezeiza con trabajos técnico-tácticos de cara al partido del domingo a las 16.45 como local contra Talleres por la octava fecha del torneo, previo a un parate por las Eliminatorias.En el entrenamiento volvió a estar ausente Claudio Echeverri, que está con la selección juvenil Sub 17 que se prepara para el Mundial, y se movió con tareas diferentes Jonatan Maidana que podría tener el alta en estos días por la lesión muscular en el sóleo.El equipo regresará al trabajo este viernes por la mañana en su predio de Ezeiza y se va a concentrar el sábado por la tarde en el estadio luego del último entrenamiento antes del partido frente a los cordobeses, donde puede estirar la racha de triunfos de local a 20 partidos.