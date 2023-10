Con eje en la democracia y la inteligencia artificial, arrancó la #MediaParty

La Media Party se extenderá hasta el 7 de octubre, con entrada gratuita y registro previo / Foto: Nacho Sánchez

Foto: Nacho Sánchez

Foto: Nacho Sánchez

Periodismo humano

Foto: Nacho Sánchez

Inteligencia artificial

Foto: Nacho Sánchez

Inteligencia artificial y discriminación

Foto: Nacho Sánchez

Juicios de lesa humanidad en tiempo real

Foto: Nacho Sánchez

Registro de la Media Party

¡Arrancó la primera ronda de #Workshops del primer día de la #MediaParty🎉!



Distribuidos por todo el @CCKonex y llenos de gente aprendiendo nuevas herramientas 🛠️ 👇 — Media Party🎉 (@HacksHackersBA) October 5, 2023

Una nueva edición de #MediaParty, la conferencia productiva de innovación en medios y tecnología "más grande de la región", arrancó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 2.000 personas registradas que llegaron desde todo el país, y del exterior, incluso de Qatar y Corea del Sur, a la Ciudad Cultural Konex para debatir el futuro del periodismo con eje en la inteligencia artificial (IA) y la democracia.Este evento gratuito que celebra once ediciciones se extenderá hasta el sábado 7 de octubre con una hackatón (una jornada de trabajo colaborativo) en la que se pondrá en juegopara iniciativas que generen soluciones para medios con IA o proyectos disruptivos para la industria."El eje de este año es la inteligencia artificial y también la democracia, porque vemos una relación entre cómo se informa la gente, cómo esa acción es afectada por la IA y al mismo tiempo cómo eso afecta a la democracia", explicó a Télam Mariano Blejman, director de Media Party.En esta época, indicó, "hay un tema muy fuerte con el origen del contenido, con cómo se genera el contenido sintético generado por computadoras, con el impacto de los algoritmos en la construcción de las conversaciones; y todo eso afecta la forma en la cual las sociedades se informan y por lo tanto en cómo votan"., fueron algunas de las preguntas que sobrevolaron las instalaciones del Konex en el arranque del evento, que espera en tres días a más de 2.000 personas para charlas, talleres, mentorías y jornadas de trabajo.Durante el panel de apertura, Blejman anunció el, una red de profesionales expertos de la industria de los medios que tiene como objetivo aportar orientación y conocimiento valioso para los futuros eventos de Media Party.Quienes se unan a esa red tendrán "la oportunidad de contribuir directamente a dar forma al futuro de la innovación en los medios y obtener visibilidad para su proyecto o marca y aportar a la regeneración de conocimientos sobre temas clave para la sociedad, tales como ética, seguridad y privacidad en medios", destacó.Entre referentes de The New York Times, Bloomberg y de medios locales, una de las charlas de apertura estuvo a cargo de Chany Guyot, exponente de "periodismo humano".Guyot explicó que existe una, y que una de las razones tiene que ver con la "extrema negatividad" que transmiten los medios, y que al mismo tiempo eso aleja a las audiencias de las noticias.Pero aclaró que. Por eso, alentó el rol del periodismo con la figura del "perro guía" (a diferencia del "perro guardián"), en el sentido de ofrecer soluciones en sus noticias y no solo enfocarse en los problemas.Una de las charlas estrella en la apertura la brindó Brigitte Tousi, parte del equipo de la empresa de inteligencia artificial "The Hugging Face" (en nombre de la compañía hace referencia al emoji sonriente con las manos abiertas), fundada en 2018 en Estados Unidos.Blejman explicó que trajo este proyecto a la Media Party porque las empresas de IA suelen ser cerradas y aún no hay lazos fuertes con el periodismo. Justamente, "Hugging Face tiene un espacio muy importante dentro de la IA con una cultura abierta"."Es una plataforma en donde desarrolladores y cientistas pueden compartir y desarrollar modelos de IA. Ahí mismo pueden compartir la data que utilizan para entrenar el modelo, el modelo mismo y un demo para que gente sin conocimientos técnicos pueda usar el modelo", explicó a Télam Freddie Boulton, parte del equipo de The Hugging Face.Además de ser una plataforma, "somos una comunidad en el mundo que está tratando de avanzar las fronteras de la IA de una forma abierta, en la que todos los experimentos sean públicos para que todos puedan participar", resaltó."Lo que queremos es que la gente use las herramientas y las compartan con la comunidad". Incluso, señaló, hay opciones para personas que no saben programar: la idea es que sea una suerte de repositorio de modelos de IA sobre la base de una cultura abierta.Uno de los talleres de este jueves estuvo a cargo de Fundación Via Libre y allí presentó a los participantes Edia:Es una herramienta de IA para ser auditada por cualquier persona, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos, para identificar sesgos y estereotipos de género en IA. Esta disponible para su prueba en el sitio de la fundación, contó a Télam Alexia, parte del equipo.Fue desarrollada por un equipo de ética de esa organización con el objetivo de diseñar y evaluar una metodología que le permita a comunidades de ciencias sociales y personas expertas de dominio en Latinoamérica explorar sesgos y estereotipos discriminatorios presentes en modelos de lenguaje.En la Media Feria, una sección del evento en la que se exponen proyectos y prototipos, se presentaron una veintena de iniciativas con las que los participantes podían interactuar. Había desde un proyecto que brinda sugerencias basadas en inteligencia artificial a títulos periodísticos para una mejor performance (smartstory.ai) hasta Radio Ambulante, un podcast narrativo que cuenta las historias de Latinoamérica en español.Entre ellos también estaba juiciosdelesahumanidad.ar, un sitio web de datos interactivos, estadísticas e historias sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).Este último proyecto está desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para comunicar e impulsar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de un, haciendo click en cada provincia y en CABA se pueden conocer los juicios de cada distrito y acceder a mayor información.Asimismo contiene información detallada de las causas por jurisdicción con números de imputados, testigos y víctimas; lo que permite comprender el volumen que los debates alcanzaron a lo largo de la historia en todo el país.Tiene gráficos interactivos sobre la velocidad a la que se desarrollaron los juicios en los que la variable del tiempo es importante para llevar a juicio a los imputados y dar reparación a las víctimas a décadas del final de la dictadura.El evento continuará el viernes y sábado: si bien la entrada es libre y gratuita, es requisito registrarse en el sitio oficial de la Media Party.