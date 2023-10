Katopodis: "Voy a hacer todo para evitar que Milei nos joda la vida"

El ministro de Obras Públicas dijo que Milei no va a "joder" a la política, "sino a los laburantes" / Foto: Diego Levy.

El ministro de Obras Públicas,, sostuvo que no se va a quedar "de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública" y dijo que va a "hacer todo lo posible para evitar" que el postulante de(LLA),sea presidente y le "joda la vida a todos"."Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. El único candidato que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina es Sergio Massa", dijo el funcionario a través de la red social X (exTwitter).En esa publicación, Katopodis adjuntó el video de una entrevista brindada el miércoles a Radio Neura en la que el conductor del segmento, Alejandro Fantino le dijo:Ante esa afirmación, el ministro le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suarez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".Y añadió: "Que no pase que un candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que pueda plantear la obra pública y yo me quede con los brazos cruzados.".En esa línea,"Dice que quiere joder a la política y a", advirtió Katopodis.De cara a las elecciones del domingo 22,y afirmó que, en las últimas semanas "empieza a haber una discusión y dialogo hacia quién va a gobernar".para ese foco", agregó.Luego estimó quey que, entonces, "definitivamente va a haber dos representaciones".