Martino: "Messi está más cerca de volver pero nuestras chances se esfuman"

Foto AFP.

Messi podría quedar sin competencia.

El entrenador de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, contó que Lionel Messi "está más cerca de volver a jugar" pero reconoció que, después de la derrota 4-1 ante Chicago Fire, las chances de clasificar a los playoffs de la MLS "se esfuman"."'Leo' está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos mañana (por este jueves) y el viernes para saber si está en condiciones", expresó Martino en la conferencia de prensa posterior a la goleada sufrida en Chicago por 4-1.Messi se ausentó por cuarto partido seguido por una molestia en el isquiotibial derecho e Inter Miami sumó un nuevo revés que lo deja casi sin chances de clasificar a los playoffs de la conferencia Este."Las chances que dependían de nosotros terminaron, a partir de ahora las chances mínimamente existen, pero ya no depende de nosotros", lamentó el "Tata"."Me voy con la tristeza de ver cómo se van esfumando las últimas chances. Ya no dependemos de nosotros. Dependemos de otros resultados y ganar los tres partidos que quedan", apuntó.Inter Miami recibirá el sábado a Cincinatti FC, con el probable regreso de Messi, y luego tendrá dos partidos ante Charlotte FC, uno de local y otro de visitante.Si Inter Miami no logra meterse entre los nueve mejores de la conferencia, la temporada se terminará anticipadamente para el equipo de Martino y Messi podría estar hasta abril del 2024 sin competencia en su club.