Oficialismo y oposición se reunieron tras aprobarse propuesta de Constitución para Chile

Si el voto popular así lo decide, a fin de año podría quedar sin efecto la Constituciòn redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet"

Tira y afloje

El arduo camino del cambio El nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).



El anterior y fallido proyecto de Carta Magna, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.



Ahora, en un segundo proceso, el Consejo Constitucional, conformado por 50 integrantes en su mayoría de derecha, deberá entregar el texto final, que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre y podría eliminar la Constitución actual.

Políticos oficialistas y opositores se reunieron este jueves en Chile con representantes de sus partidos en la comisión encargada de revisar una propuesta de Constitución aprobada por el Consejo Constitucional,que deben realizarse antes de consultar a la población en un plebiscito en diciembre.A la reunión en el antiguo Congreso de Santiago de Chile asistieron los líderes de los partidos Frente Amplio, Socialismo Democrático y Democracia Cristiana (DC), en representación de la centroizquierda, para estudiar los siguientes pasos en el proceso constituyente con los integrantes de la Comisión de Expertos que son de sus partidos.Los dirigentes se reunieron para analizar los siguientes pasos, después de haberse realizado las votaciones de los 14 capítulos de la propuesta de una nueva Carta Magna en el Consejo Constitucional,(derecha).“Queremos alertar a nuestros expertos y expertas, pero no me cabe la menor duda que pensarán en el bienestar de la mayoría de los chilenos y lo que Chile necesita hoy día como marco constitucional”, dijo la secretaria general de la DC, Cecilia Valdés.En declaraciones a la prensa, Valdés invitó al Partido Republicano y Chile Vamos “a, no sólo en un sector”.Máximo Pavez, miembro de la Comisión Experta por la pinochetista Unión Demócrata Independiente, dejó clara la postura de apertura de parte la oposición para alcanzar acuerdos con el oficialismo durante la revisión.“Estamos viendo fórmulas de trabajo para proponerle al resto de los comisionados expertos también, y por lo tanto nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos preparando unos planes de la etapa que viene. (Estoy) muy esperanzado en encontrar, y para eso estamos trabajando”, dijo Pavez.El documento ahora debe ser revisado por los 24 integrantes de la Comisión de Expertos. Posteriormente, para que las enmiendas realizadas sean aprobadas se necesitará un quórum de tres quintos, es decir, al menos 30 votos de 50 posibles en el Consejo Constitucional.En el detalle,, que estará conformada por seis miembros del Consejo Constitucional y seis miembros de la Comisión Experta.Si en un plazo de cinco días la comisión mixta no alcanza acuerdo, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional en los siguientes tres días, que según indica la ley “deberá ser aprobada por tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo”.