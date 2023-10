Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 5 de octubre

Aire, agua, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental VER VIDEO

Viernes 6 de cotubre

Sábado 7 de octubre

Domingo 8 de octubre

Lunes 9 de octubre

Martes 10 de octubre

Hacer vino en medio del desierto VER VIDEO

Miércoles 11 de octubre

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escúchalo en Spotify (Radio). Lunes a viernes.De lunes a viernes, a partir de las 19.00, información, testimonios y entrevistas exclusivas a cargo de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Escúchalo en Telam Digital ESTRENO2023 - Serie documental - 4 capítulos - Ganadora del concurso Renacer Audiovisual. Con la conducción de Elena Roger, la serie recorre diferentes temáticas ambientales vinculadas directamente con el agua, el aire, la tierra y el fuego, a través de testimonios de especialistas y pobladores de variados paisajes del territorio argentino. Primer episodio: el Agua.Una producción de Mundo U y más de quince universidades de todo el país. La serie se emitirá todos los jueves de octubre.Con Juan Pablo Esmok Lew, Guillermo Dezi - Andrea Bobán, Hugo Muñoz Gómez, Agustín Luna. Entrada gratuita. Capacidad limitada. Ingreso por orden de llegada desde las 18.30. Maipú 555, CABA.El director audiovisual y escultor Eric Dawidson realizó una estatua de bronce en homenaje a Leonardo Favio. Fue colocada en la emblemática esquina de Av. Corrientes y Vera. El proceso que da cuerpo a la escultura y valiosos testimonios de colegas que conocieron a Favio, en un documental que busca desenredar los secretos del cineasta y cantante a 85 años de su nacimiento.En 2011, Octavio sería el primer integrante de la Prefectura en contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Pero tras solicitar permiso para casarse con su pareja, Gabriel Gersbach, desapareció. Su cuerpo fue encontrado en las costas de Vicente López con signos de tortura. La historia de amor de Octavio y Gabriel y la búsqueda de justicia junto a la comunidad LGBTIQ+.Producción: Canal 10 RIO NEGRO. “En viaje” explora los rincones de la provincia de Rio Negro y valoriza las historias locales. Con la conducción de Daniel Zalazar.Relata: Damian Zárate. Comenta: Daniel CacioliEn muchos países del mundo se reconoce la importancia de los medios públicos como un instrumento de soberanía informativa. En nuestro país, referentes políticos, principalmente de derecha, despliegan campañas dirigidas a desgastar su legitimidad. Pero ¿qué son los medios públicos y cómo se relacionan con el derecho a la comunicación? ¿Dónde surgió este concepto y quéimportancia tienen en nuestro país?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio "Reforma constitucional”. Ahora en Telam Digital 19. 00. RECITAL DE CHAQUEÑO PALAVECINO. TRANSMISIÓN DESDE EL AUDITORIO DE RADIO NACIONAL2023 - Documental Científico - 4 Capítulos - Coproducción de TEC y Conicet Documental.Una serie documental que retrata las experiencias de científicas y científicos del CONICET en diferentes lugares de la Argentina. A través de un relato sin mediaciones, los protagonistas recorren sus lugares de trabajo, el barrio y algunos recuerdos mientras avanzan en su camino hacia la resolución de problemáticas que tienen un gran impacto social y productivo para nuestro país.A través de los siglos los estereotipos de belleza fueron cambiando. Cada época estuvo marcada por una silueta determinada; por un modelo de belleza hegemónico que separa las aguas entre los que encajan y los que no. Por lo menos hasta ahora….Te lo cuenta el diseñador Francisco Ayala, en este nuevo segmento de Télam que se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Ahora en Télam Digital (Panorama Radial) Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escúchalo en Spotify. Con Pablo Kunik, Pablo Llamazares y Néstor Ciravolo.Este programa recrea partes de la Historia y de la Cultura de la ciudad a través de entrevistas a antiguos pobladores y personas destacadas de la sociedad fueguina. Con la conducción de Marcelo Murphy.Conducción y notas: Sebastián Heredia, Paula Benedetto y Diego Notario. Relatos: José Luis Medina.FECHA 8.Relatos: Sergio Zarratea. Comentarios: Nicolás AlvarezUn video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y en Youtube Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento.. Hace poco Aerolíneas Argentinas realizó su primer vuelo utilizando combustible sostenible de aviación para realizar la ruta Madrid – Buenos Aires. Este viaje marcó el comienzo de las pruebas con este tipo de combustible como parte de su Plan de Sostenibilidad. Ahora en Télam Digital y en Youtube Relatos: Fabián Taboada. Comentarios: Santiago 'Tati' Phelan y la participación especial de Miguel Osovi.En vivo. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes: Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Los viajes y la gastronomía son la excusa perfecta para disfrutar de Belén y Lucía en un docu reality protagonizado por esta dupla que, entre plato y plato, no dejará de vivir pequeñas aventuras cotidianas. Un programa donde abunda el humor, la complicidad y también es una oportunidad para normalizar la discapacidad.. Fecha 8Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo Ger.PRODUCCIÓN: TV PÚBLICA FUEGUINALa producción recrea partes de la Historia y de la Cultura de la ciudad a través de entrevistas a antiguos pobladores y personas destacadas de la sociedad fueguina. Conducción: Marcelo MurphyTransmisión en vivo del segundo debate de los candidatos a Presidente de la Nación desde el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.Si Ariel Petrocelli, sólo hubiese escrito la letra de “El antigal” podría situarse como una figura clave de los autores del corpus central del folklore. Pero”Zamba del Ángel”, que compuso con el armonicista Hugo Díaz eleva a su “Zamba del ángel” es considerada otra joya de la música popular argentina. Escuchalo por Télam Digital Cada lunes, durante el mundial de rugby en Francia, un panorama informativo semanal a cargo de los periodistas deportivos, Natalia Ressia y Carlos Alfano y desde Francia el reporte de Hernando De Cillia y Jorge Ciccodicola. Míralo en Télam Digital 2023 - Serie Documental - Ganadora del Concurso Renacer Audiovisual. La serie relata la trayectoria de distintas personas con discapacidad que realizan actividades deportivas en disciplinas adaptadas. A través de sus testimonios y actividades, se refleja el crecimiento personal y profesional, las dificultades de un entorno no siempre adaptado y la pasión con la que viven y sienten el deporte. La serie también se podrá ver en la plataforma pública y gratuita Contar. Es una producción de la Provincia de Córdoba, realizada por el programa Renacer Audiovisual, una convocatoria que llevaron adelante el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, y Contenidos Públicos S. E.El docu-reality periodístico, conducido por Florencia Halfon Laksman y Pablo Ibáñez, muestra en 8 episodios la intimidad de los principales candidatos a la presidencia, la gobernación bonaerense y la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires camino a las elecciones de octubre.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, Youtube Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escúchalo en Spotify 20.00. COPA DE LA LIGA DE FÚTBOL MASCULINO. BELGRANO vs BOCA. FECHA 8Relata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel CacioliUn documental que cuenta el aporte del CONICET a la industria vitivinícola en Mendoza. Laboratorios, viñedos y bodegas abren sus puertas para mostrar el trabajo científico articulado con la producción del vino. Este unitario es una producción de CONICET Documental. Miralo en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA), y por Streaming en el sitio de TEC.Con la conducción de Pacho O'Donnell, llega un ciclo de ficción histórica sobre la historia argentina y latinoamericana desde la perspectiva de sus protagonistas. En cada capítulo, diversos artistas son invitados a interpretar destacados personajes históricos, con quienes dialoga e indaga en sus relatos personales. Participan Pompeyo Audivert, Maite Lanata, Gabriel Goity, Julieta Ortega, Mario Alarcón y Diego Cremonesi.Como parte de las celebraciones por los 100 años de YPF, el periodista Daniel Arcucci dialoga con referentes del deporte nacional acerca de sus carreras y también sus historias personales. Una conversación íntima que recorre imágenes, recuerdos, sensaciones y reflexiones de quienes llevaron el deporte argentino al reconocimiento internacional.Muy pronto los fanáticos del gaming podrán sumergirse en las aventuras de "Los Infernales", un videojuego que promete revivir las épicas batallas lideradas por Güemes en su lucha por la independencia de Argentina. El proyecto fue concebido por el equipo de Damián Caro, un talentoso desarrollador de Tucumán, quien contó con valiosos aportes de un historiador experto en la materia.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Disponible en Télam Digital La serie cuenta la historia de Consuelo (López) y Andrés (Rieznik), una pareja de científicos, obsesivos en sus investigaciones, que inician una terapia de pareja con la guía de Charo López ,en el papel de la terapeuta, quien los ayudará a resolver sus inquietudes y su necesidad de tener respuestas para todo. A partir de distintas experiencias, Andrés y Consuelo atravesarán conflictos cotidianos y en su búsqueda de soluciones las respuestas estarán vinculadas al desarrollo de la industria espacial argentina. Miralo en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA), y por streaming en el sitio de TEC