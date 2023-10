Santiago Gómez Cora: "Buscamos el oro, el objetivo es jugar los cinco partidos"

Santiago Gómez Cora, DT del seleccionado de rugby seven.

El bonaerense Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y clasificado a los de París 2024, afirmó que su equipo, al que definió como "muy competitivo", buscará conquistar la medalla de oro, al igual que los Juegos de Lima 2019."Buscamos el oro. El objetivo del equipo es jugar los cinco partidos. Estamos enfocados en eso. Significa llegar a semifinal y, a partir de ahí, buscar estar en una final y, sino, jugar por el tercer puesto. Pero siempre tratar de ser competitivos y jugar los cinco partidos", afirmó Gómez Cora en una entrevista con Télam.El rugby argentino disputó tres veces los Juegos Panamericanos: Guadalajara, México, 2011 (plata); Toronto 2015 (plata) y Lima 2019 (oro).El 28 de julio de 2019, el equipo "albiceleste" ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 al derrotar en la final a Canadá por 33 a 10."Para Lima nos habíamos preparado muchísimo. Llegamos de manera distinta: El Panamericano de Perú era el final de la temporada y veníamos sabiendo el ritmo que traía el equipo. Llegamos con mucho rodaje", recordó el DT.Es un calendario totalmente opuesto al de Lima, donde fue al final de la temporada. Eso, a veces, es positivo porque tenés a todo el equipo descansado y a disposición. Y, también, es negativo porque venís sin ritmo de juego", puntualizó.Gómez Cora, de 45 años y que fue jugador y capitán de los Pumas 7s entre 2000 y 2010 y entrenador desde 2013 a la actualidad, explicó que "la preparación del equipo para los Panamericanos de Chile fue muy buena".y eso nos hizo tener un torneo menos y más vacaciones. También nos dio más preparación. Llegamos con cuatro meses de un trabajo físico muy fuerte y otro rugbybístico los últimos dos meses, muy físico y eso nos hace llegar con mucha confianza, pero con falta de rodaje a la hora de competir", amplió.El 22 de enero, Argentina consiguió su cuarta medalla de oro en el Circuito Mundial de Rugby Seven, primera en territorio oceánico, al vencer al anfitrión Nueva Zelanda (14-12) en la final del torneo de Hamilton, cuarta etapa de la temporada 2023.El 29 del mismo mes, Los Pumas '7 finalizaron novenos en la quinta etapa el circuito Mundial de la disciplina desarrollada en Sydney, Australia.El 26 de febrero, el seleccionado argentino de rugby seven perdió la final del torneo de Los Ángeles, Estados Unidos, al caer con Nueva Zelanda por 22-12.Posteriormente, en marzo, Los Pumas '7 se consagraron campeones del certamen de Vancouver, Canadá, en la séptima etapa del circuito mundial de la especialidad, al vencer en la final a Francia por 33 a 21 para quedarse con la Copa de Oro.En abril, el seleccionado argentino finalizó quinto en el certamen que se llevó a cabo en Hong Kong, al derrotar en el último partido a su par de Sudáfrica, por 7-5.Y el 14 de mayo, Los Pumas '7 cayeron en alargue ante su par de Nueva Zelanda por 24 a 19, en tiempo extra, en la final que ambos equipos sostuvieron en Toulouse, Francia, al cabo de la décima estación del circuito mundial de la especialidad.El 21 de ese mes, el seleccionado argentino de rugby seven se consagró campeón en la undécima y última etapa del circuito Mundial de la disciplina disputada en la ciudad de Londres, Inglaterra, al imponerse en la final a su par de Islas Fij, por 35-14.Y así se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 al terminar en el segundo puesto la clasificación final del circuito de Seven internacional 2022-2023 detrás de Nueva Zelanda."Es un puesto histórico para Argentina. El circuito de seven tiene 23 años y este es el mejor puesto que tuvo Argentina", apuntó el DT.y con el que apuntamos la base para ir a los Juegos Olímpicos. Es un equipo que es muy competitivo, que tiene cada vez más confianza. Que sabe lo que hace y, obviamente, vamos a estar en una situación compleja por el hecho de que es el primer torneo del año", explicó Gómez Cora.Al ser casi el mismo equipo que terminó la temporada, nos basamos en las fortalezas que tuvimos el año pasado -que fueron el juego aéreo, trabajar mucho las debilidades, que es la defensa y sobre todo las transiciones con pérdida de posesión-. El equipo estuvo trabajando estos meses para no tener esas fisuras dentro del funcionamiento", detalló.en los que también jugarán Chile, Uruguay, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y México.con quien nos conocemos muy bien y siempre salen partidos muy ásperos y cerrados que se terminan abriendo en los últimos dos o tres minutos del partido", consideró.; conocidos, muy complejos. Estados Unidos tiene un equipo muy dinámico, muy físico y muy atlético. Y Canadá, un juego de mucha posesión, que siempre nos complica porque es difícil sacarle la pelota. Pero sabemos como jugarles", abundó.Y analizó: "hay que saber esperar, tener paciencia.Y eso es lo que vamos a buscar: tratar de estar tranquilos, y saber que en cualquier momento podemos doblegar al rival. Pero esa impaciencia, al ser un juego tan dinámico, tan corto y rápido por ahí, hace que eso nos gane. Hay que tratar de trabajar la emoción y tratar de ser razonables todo el partido para poder dominar de punta a punta".Según Gómez Cora, "el principal rival es Argentina misma. Y si se relaja o no entra con esa humildad con la que suele jugar todos los partidos, puede perder con cualquiera. El objetivo será solamente pensar en nuestro plan de juego y en ser mejores cada día", dijo.Si uno da todo de sí en cada competencia, en cada uno de los partidos, la gente se alegra y se emociona. Y eso hace que el público se sienta siempre identificado con nuestro equipo.Obviamente, nuestras aspiraciones son regalarles una medalla pero creo que la gente siempre se identifica con la entrega que tiene este equipo", concluyó Gómez Cora.