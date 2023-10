Buscan a una adolescente que desapareció al salir de su escuela en Caballito

Isabella Colucci Di Meola fue vista por ultima vez el miércoles.

Una adolescente de 14 años,del barrio porteño de Caballito, es intensamente buscada por su familia y personal policial desde el miércoles cuando avisó a su madre que iría a tomar algo con unos amigos a la salida de la institución escolar y no se volvió a saber de ella, ni de su actual paradero, informó su familia.Se trata de Isabella Colucci Di Meola, de 14 años, estudiante del Instituto Santa María, ubicado en Senillosa al 500, quien fue vista por ultima vez por sus compañeros de escuela a la salida, cerca de las 18 horas.La adolescente mide 1.50 metros, pesa cerca de 45 kilos, tiene un piercing en labio inferior izquierdo, pelo de color negro, lacio con flequillo, por debajo de los hombros.con un pantalón de jogging azul, chomba verde oscuro con logo colegio, zapatillas negras y buzo azul marino con verde y una mochila con celular, dinero y tarjeta SUBE."Hicimos la denuncia en la comisaría 6A de Caballito, la vi antes de ir al trabajo a las 10 de la mañana ayer, ella va a la tarde a la escuela y se quedó en casa con Silvia, una señora que la acompaña y la llevó al colegio a las 11.20", contó a Télam la madre de Colucci, Alicia Di Meola.Y continuó; "A las 16 me pidió permiso para quedarse una hora a la salida de la escuela -a las 18 horas-, con amigos en la estación de servicio que está en la esquina del colegio. Quedé que la pasaba a buscar a las 19 y no había nadie".Al respecto, la mujer contó que tras enviarle mensajes y llamarla, no recibió respuesta; que llamó a sus amigos y amigas y le dijeron que no habían quedado en ir a tomar algo pero que la adolescente se reuniría con un joven llamado Brain."Estuvimos preguntando y no lo conocen, busqué en Google y ella lo tiene entre sus contactos y lo tiene agendando. La llamamos y no atiende, tiene SUBE, celular y dinero. Toda la escuela está difundiendo, los amigos del Liceo número 2 Amancio Alcorta, que está en Caballito, nadie sabe nada ni conoce a ningún Brain", contó Di Meola, quien ya está en contacto con Missing Children.