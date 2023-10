Rossi: "Los problemas de la Argentina no se solucionan con recetas mágicas"

Foto: Ramiro Gómez.

El jefe de Gabinete y postulante vicepresidencial por Unión por la Patria (UxP),, consideró que ese espacio tiene "sin duda" en el ministro de Economía,, al, y advirtió que los "problemas de la Argentina no se solucionan con recetas mágicas"."Hay que seguir proponiendo lo que venimos haciendo. Los problemas de la Argentina no se solucionan con recetas mágicas sino con producción y trabajo. Tenemos, sin duda, el mejor candidato en términos individuales. El más preparado, más capacitado", sostuvo Rossi en declaraciones a la radio Cadena 3 de Rosario.De cara a la elección presidencial del 22 de octubre,en la ciudadanía."Son medidas que han tenido un impacto positivo.. Ayer, en la Cámara de Diputadosy de ingresos que resulta muy importante", detalló.Por otra parte, respecto de la crisis cambiaria, Rossi puntualizó: "Se lo dijo Massa en el debate. Si tenés un candidato que dice que va a dolarizar, y ese candidato salió primero en las PASO… en la Argentina siempre hay una tendencia de dolarizar las carteras".Acerca de la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires por su viaje a Marbella, Rossi indicó que desde la coalición "claramente se condenó ese hecho desde el primer momento"."Ese mismo día que se conoció (el viaje de Insaurralde), tanto Massa como (el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel) Kicillof tomaron una decisión rápida, de apartarlo del gobierno de la provincia y pedirle que renunciara a su candidatura como concejal" de Lomas de Zamora. Actuamos muy rápidamente. No intentamos cubrirlo ni protegerlo. Fue contundente la decisión que tomamos", concluyó Rossi.