Europa discute en una cumbre la guerra en Ucrania y la crisis de Nagorno Karabaj

Casi medio centenar de líderes europeos iniciaron este jueves una cumbre en la ciudad española de Granada para discutir la guerra entre Ucrania y Rusia, las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia y otras crisis, ySi bien será una imagen fuerte, la foto de familia de esta tercera cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluirá al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no tendrá todo el brillo esperado.La ausencia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y la de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan,, cuya principal función es ofrecer un marco informal para aliviar tensiones regionales.Dos semanas después de una ofensiva de Azerbaiyán que obligó a casi toda la población armenia a huir del enclave azerbaiyano de Nagorno Karabaj, el formato parecía ideal para un encuentro al más alto nivel.Sin embargo, un día antes de esta cumbre, i, el presidente Aliyev anunció que no viajaría a Granada.Denunciando un "ambiente anti-azerbaiyano", el Gobierno azerbaiyano consideró que no era necesario participar en negociaciones" con el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, auspiciadas desde hace meses por la Unión Europea (UE).Pashinian, que sí estará presente en Granada, mostró su decepción. "Estábamos con", afirmó.La invasión rusa de Ucrania también estará en la agenda, con las potencias europeas buscando reafirmar su apoyo a Kiev en momentos en que una crisis política en Estados Unidos plantea dudas sobre la continuidad del apoyo estadounidense.Al tomar la palabra en la cumbre, el presidentepara tratar de rearmarse."Si Rusia hace una pausa o congela su agresión, habrá un nuevo momento crítico: 2028″, cuando habrá restaurado su capacidad militar, aseguró.El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, inauguró más temprano el evento dando garantías a Ucrania de que aúnlanzada en febrero de 2022."La vocación europea de unidad frente a la agresión rusa es aun más firme” tras más de año y medio de guerra, dijo Sánchez.Los líderes español y ucraniano se reunieron durante cerca de una hora antes de la cumbre para debatir, “que incluye capacidades adicionales de defensa aérea, artillería y sistemas antidrones”, según dijo Zelenski.El presidente agregó ante periodistas tras el encuentro que también acudía a la ciudad andaluza para pedir “un escudo antimisiles para el invierno, porque vamos a sufrir muchos ataques” por parte de Rusia.El objetivo de la CPE, ideada por el presidente francés, Emmanuel Macron, es reunir a muchos más países que solo los de la Unión Europea:Se verán representantes de países en posiciones diferentes frente a la UE, desde candidatos a adherirse, otros que saben que tienen la puerta cerrada, o Reino Unido, que optó por abandonar la UE hace siete años."La ausencia de Erdogan por segunda vez consecutiva debilita la CPE, diseñada para tratar con Ankara en un formato distinto del de la UE, a la que su candidatura está congelada", señaló Sébastien Maillard, del Instituto Jacques Delors, a AFP."Sin Turquía ni Azerbaiyán, lsalvo por algunos líderes", acotó."Queda por ver si estas ausencias son temporales o permanentes", continuó el analista, que recordó que la membresía en la CPE es flexible.A falta de la esperada reunión sobre Nagorno Karabaj, la cumbre en la ciudad andaluza podría virar hacia el tema de la crisis migratoria, que el primer ministro británico, Rishi Sunak,El miércoles los embajadores de los 27 países de la UE alcanzaron un acuerdo que busca organizar una respuesta colectiva a la llegada de un elevado número de migrantes a un Estado miembro, como ocurrió durante la crisis de refugiados sirios de 2015 y 2016.(FW)"No podemos permitir que las organizaciones criminales decidan quién llega a las costas europeas"(A)Rishi Sunak,Pero a la espera de que se concrete la trabajosa reforma del sistema migratorio europeo, I. "Los niveles de inmigración ilegal a Europa continental están en su nivel más alto en casi una década", dijo ayer Sunak. primer ministro británico(A)(FW)"Con miles de personas muriendo en el mar, la situación es inmoral e insostenible. No podemos permitir que las organizaciones criminales decidan quién llega a las costas europeas", agregó.Según el Gobierno británico, Sunak y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunirán al margen de la cumbre y anunciarán una "acción conjunta" sobre este tema.