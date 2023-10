Para el Presidente, es "imperioso y esencial" tratar el tema de la salud mental"

Foto: Daniel Dabove.

El presidente Alberto Fernández pidió "no tratar como un tabú" los problemas de salud mental, advirtió sobre la "estigmatización" de la problemática y consideró "imperioso y escencial" que los gobiernos se aboquen al tema.Así lo afirmó al encabezar este jueves la apertura de la 5° Cumbre Mundial de Salud Mental, que por primera vez se realiza en Latinoamérica, y se desarrollará hoy y mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la ciudad de Buenos Aires."Es imperioso y necesario, esencial para el futuro. Es imperativo de este tiempo tratar el tema", dijo el mandatario en la apertura del encuentro, en el que advirtió sobre la "estigmatización de la salud mental".Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fernández afirmó además que "vivimos una guerra silenciosa, que fue la pandemia" de coronavirus, algo que "dejo secuelas en la salud mental de todos nosotros en mayor o menor medida" y recordó que "la muerte caminaba entre nosotros".En cuanto al tratamiento de la problemática, Fernández indicó que "todos tienen derecho a tener una asistencia, que no pasa por una reclusión indigna con condiciones de abandono, hay que terminar con reclusión en pabellones".En su intervención, también recordó la "cantidad de suicidios que hubo en el país tras la guerra de Malvinas, cuando los excombatientes no encontraron apoyo y atención" y pidió "respeto, memoria y gratitud para siempre" con ellos.Con el lema “Salud mental en todas las políticas”, la Cumbre incluirá una apertura de alto nivel, de la que también participarán junto al mandatario el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa; el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Robert Mardini, y la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russel.Durante las dos jornadas se realizarán, además, una conferencia magistral sobre la salud comunitaria en todas las políticas, dos sesiones plenarias globales, una sesión plenaria regional, tres diálogos de expertos y nueve talleres temáticos.Participan ministros y ministras de salud de todo el mundo, expertos y expertas nacionales, regionales e internacionales en salud mental y representantes de asociaciones de usuarios y organizaciones de la sociedad civil.Los anteriores encuentros se desarrollaron en Europa, en las ciudades de Roma (2022), París (2021), Ámsterdam (2019) y Londres (2018).La Cumbre 2023 tiene como objetivo "profundizar intervenciones de salud mental comunitaria en todas las políticas, incluir los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en los mandatos y los presupuestos nacionales".También, desarrollar acciones que se enfoquen en el "rol clave de los determinantes sociales de la salud mental y fortalecer las medidas que promuevan el acceso al sistema de salud en el marco del proceso de transformación del modelo manicomial hacia uno de base comunitaria".