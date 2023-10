Rusia lanzó ataques en Ucrania mientras Zelenski busca más apoyo en una cumbre europea

Más de 26.000 ucranianos están desaparecidos desde la invasión rusa, según Kiev

Más de 26.000 ucranianos, 11.000 de ellos civiles, están desaparecidos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, informó en la televisión nacional el viceministro del Interior, Leonid Timchenko.



"Esta cifra podría aumentar", señaló la vocera del viceministro, Mariana Reva, quien explicó que el balance corresponde a los ucranianos cuyos datos pudieron ser "verificados oficialmente", según la agencia de noticias AFP.



Ucrania no comunica la cifra total de sus pérdidas humanas en la guerra con Rusia.



Las autoridades informan diariamente de las muertes de civiles en ataques rusos, pero las pérdidas militares no han sido divulgadas.



El diario The New York Times estimó recientemente que 70.000 ucranianos habrían muerto y que entre 100.000 y 200.000 habrían resultado heridos desde que empezó la invasión, a fines de febrero de 2022, basándose en información de responsables estadounidenses que pidieron el anonimato.



El balance de pérdidas rusas sería mucho mayor, con unos 120.000 muertos y entre 170.000 y 180.000 heridos, pero las reservas rusas son más numerosas, lo cual constituye una ventaja a largo plazo.