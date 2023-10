Casación se reúne en acuerdo tras la publicación del decreto que avala a la jueza Figueroa

Figueroa ocupaba la Presidencia de Casación, lugar que quedó a cargo del juez Mariano Borinsky.

Foto: Pablo Añeli.

El texto decreto

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves un acuerdo general en la que será la primera reunión de sus miembros luego de la promulgación del decreto presidencial que dio aval a la jueza Ana María Figueroa para permanecer en su cargo por otros cinco años.La magistrada no se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 tras la firma del decreto por parte del presidente Alberto Fernández y su publicación en el Boletín Oficial ni se contactó con la presidencia del máximo tribunal penal federal del país, informaron a Télam fuentes judiciales.Por otra parte, el Consejo de la Magistratura se reunió en plenario pero no se mencionó el tema de la jueza Figueroa.En el acuerdo general que está convocado desde el 21 de septiembre pasado y con un temario prefijado, se tratará la subrogancia de la vocalía 9, que dejó vacante el juez Eduardo Riggi tras jubilarse y que hasta ahora estuvo ocupada por el juez de Casación Daniel Petrone.Las subrogancias son por seis meses y en este caso debe renovarse, y en cuanto a Figueroa, no está previsto de manera formal abordar en el acuerdo la situación que generó el aval que recibió la magistrada para continuar en su puesto en Casación.El 6 de septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto, día en que cumplió 75 años sin obtener aval del Senado, que finalmente dio su conformidad la semana pasada.Figueroa ocupaba la Presidencia de Casación, lugar que quedó a cargo del juez Mariano Borinsky, quien era Vicepresidente primero, en tanto otro integrante del Tribunal, Alejandro Slokar, resultó sorteado para subrogar la vocalía 10 que tenía a cargo la magistrada.Fuentes del Tribunal remarcaron que sobre el tema ya se expidió la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país, por lo cual se presenta "un conflicto de poderes" que debería dirimirse en todo caso en el ámbito del Poder Judicial que corresponda, como la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.El mencionado decreto, que lleva el número 502, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y designa a Figueroa por cinco años más en la Cámara Federal de Casación, luego de que el Senado aprobara la semana pasada su continuidad en el cargo tras haber cumplido 75 años, que es el límite fijado por la Constitución para la jubilación de los magistrados si no cuentan con el acuerdo de la Cámara alta.El Presidente firmó el nombramiento junto con la designación de otros magistrados cuyos acuerdos también fueron otorgados por el Senado la semana pasada.El texto del decreto que designa a Figueroa tiene un sólo artículo por el cual se nombra por "el término de cinco años, a partir del 9 de agosto de 2023, como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el decreto 143 del 4 de febrero de 2013".