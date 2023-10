Kicillof dio por cerrado el tema Insaurralde, retomó la campaña y busca poner en valor la gestión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.// Foto Maximiliano Luna

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó la campaña electoral tras haber despedido a Martín Insaurralde de su gabinete bajo la plena convicción de que en las elecciones del 22 de octubre "ya no se expresará bronca", sino que el voto servirá "para definir el futuro del país y de la provincia".



Altas fuentes del Gobierno de Kicillof explicaron a Télam que en el Gobierno provincial dieron por terminado el escándalo generado después de que se conocieran imágenes del ahora exjefe de Gabinete y exintendente de Lomas de Zamora junto a la modelo Sofia Clerici en un barco de lujo en Marbella, España.



"Lo que pasó es grave. No son conductas que quepan en este Gobierno. Sus ministros no pueden estar en un yate y, por eso, a las tres horas de conocido el hecho, se planteó su desvinculación", aseguran en el Poder Ejecutivo provincial, y resaltan que "hasta los más gorilas destacan la honestidad y austeridad de Kicillof".



Para el gobernador, lo que hasta ahora se conoce del viaje de Insaurralde no constituye un delito y se analiza que será ahora la Justicia la que deberá investigar.





Doble vara opositora

Las próximos pasos

No obstante, en la administración bonaerense rechazan "de algunos sectores, recuerdan que "pasaron cosas más graves con dirigentes de la oposición" y no hubo por parte delcomo la adoptada en este episodio.Las fuentes grafican que la exgobernadora"no pudo explicar; que el jefe de Gobierno porteño,y que el exministro de Seguridad porteño, funcionarios y directivos de un grupo mediático"En cambio, en este caso, se tomó una decisión tajante. Ahora sigue la campaña y tenemos la oportunidad de discutir propuestas, no personas", subrayan en el círculo íntimo de Kicillof.Según pudo confirmar Télam,y tampoco enviará un proyecto a la Legislatura para suprimir la Jefatura de Gabinete hasta tanto no se celebren las elecciones.De todos modos, en el Gabinete reconocen que el mandatario está dispuesto aen elparaen la provincia, pero advierten que Kicillof considera primordial discutir, en paralelo, elpara que los recursos sean administrados por los propios partidos.Recuerdan en elenvió a la Legislatura el, iniciativa que busca cubrir un vacío normativo que lleva 24 años y que contó con el apoyo de representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y organismos de la Constitución, pero "nunca se trató" porqueque presideAsí, el mandatario pondrá ahora su energía en ganar las elecciones y profundizará sus recorridos por el territorio "con mucho trabajo y propuestas concretas".El economista cree que en lasdel 13 de agosto "y considera que ahora existe por parte del electorado "una escucha mayor" a punto tal que el postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "está dando de baja las que eran sus propuestas estrella como dolarización, vouchers o venta de órganos porque no las puede explicar".Sostienen en la Casa de Gobierno que "" y analizan que será ese rumbo y ese proyecto el que hay que dar a conocer en las dos semanas que restan para la fecha de los comicios.", señalan, y adelantan que en cada aparición, el economista "saldrá a explicar los riesgos que se corren si la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, o Milei ganan: aplicarán un programa como el de Mauricio Macri que arruinaría a la provincia de Buenos Ares"."El 52% de la industria está en este territorio. Si abren indiscriminadamente la importación, destruirán la producción, el trabajo, la salud y la educación bonaerenses y nadie quiere eso", remarcan.Kicillof tiene sobre sus espaldas la tarea de consolidar y ampliar el triunfo que alcanzó sobre sus adversarios en las PASO, además de ayudar a traccionar votos para que Sergio Massa gane las elecciones.Por ello, se enfocará en