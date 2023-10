Balearon la sede municipal de una ciudad cerca de Rosario y sospechan de un ataque narco

La sede de la municipalidad de Fray Luis Beltrán baleada en un presunto ataque narco / Foto: Street View.

"Una de las hipótesis que manejan los pesquisas apunta a que el ataque está relacionado con allanamientos realizados la semana anterior a búnkeres de venta de estupefacientes denunciados por el intendente local, Mariano Cominelli"

El edificio de la Municipalidad de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Rosario,y los empleados encontraron una bomba de estruendo en su interior. Los investigadores no descartan que se trate de un ataque narco, informaron fuentes policiales.Una de las hipótesis que manejan los pesquisas apunta a que el ataquedenunciados por el intendente local, Mariano Cominelli.El hecho se produjo en el edificio comunal ubicado enLos empleados municipales que llegaron a la sede comunal sesin detonar en el interior del edificio.Además, encontraron un casquillo de bala calibre 45 milímetros que había sido disparado contra el edificio.Lo ocurrido es investigado por el fiscal de la ciudad de San Lorenzo, Aquiles Balbis, quien requirió las medidas de rigor como el relevamiento de cámaras de videovigilancia y el peritaje de la vaina secuestrada.Por su parte, el municipio difundió un comunicado de prensa en el que indicó quey agregó que “las investigaciones pertinentes ya están en curso".“Con el objetivo de no interferir en las pesquisas que está llevando a cabo el Ministerio Público de la Acusación (MPA), no se ofrecerán declaraciones adicionales”, concluyó la comunicación oficial.En cuantolos mismos fueron realizados la semana pasada por orden del juez federal 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, a partir de una denuncia presentada por el intendente Cominelli.Las requisas se realizaron en cuatro domicilios de esa localidad ubicada al norte de Rosario