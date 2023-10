Santoro dijo que Marra "trabaja para los intereses de Jorge Macri"

"Si la gente que votó a Martín nos apoya, vamos a poder hacer a la Ciudad de Buenos Aires la más pujante y la más igualitaria" / Foto: Prensa.

Gobierno de coalición

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP) , Leandro Santoro, afirmó este miércoles que su contrincante "Jorge Macri tiene en claro que Juntos por el Cambio no existe más".En diálogo con AM 750, Santoro dijo además que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra , "trabaja para los intereses" de JxC y que un eventual gobierno suyo será de "coalición".Consultado sobre una posible alianza del PRO con sectores de LLA, el candidato indicó queEl diputado nacional analizó asimismo el rol del radicalismo dentro de JxC y una eventual alianza con LLA: "El radicalismo no se va a bancar a alguien que dice que lo peor fue (Hipólito) Yrigoyen y que practica boxeo con un muñeco de (Raúl) Alfonsín".Además, Santoro afirmó que Marra es unaSeñaló que "Marra trabaja para los intereses de Jorge Macri" y advirtió que en el debate de candidatos a jefe de Gobierno local "en vez de mencionar a la casta, hablaba del kirchnerismo y Santoro. Eso demuestra que él hizo el trabajo sucio de Jorge Macri".Luego, llamó a construiry remarcó: "Hay que construir la confianza, porque si nos votan a nosotros no van a votar a un gobierno del peronismo, sino uno de coalición. Quiero que estén el peronismo, el radicalismo, la coalición cívica y el progresismo"."NecesitamosSi la gente que votó a Martín nos apoya, vamos a poder hacer a la Ciudad de Buenos Aires la más pujante y la más igualitaria", dijo.