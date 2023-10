Natalicio del pionero y emblema de los curas villeros

El padre Mugica murió en una balacera el 11 de mayo de 1974, en la puerta de la parroquia San Francisco Solano, en el barrio de Villa Luro.

La tumba del Padre Mugica en la 31.

Acto en La Plata y presentación de un libro de Múgica



“Con mi tío iba a la cancha o jugaba al fútbol en la quinta de mi abuelo. De él sé mucho por mi madre, su hermana, y porque leí pero esencialmente te digo que era sacerdote e hincha de Racing”.La cita textual es uno de sus sobrinos. Diego Ortiz Múgica es fotógrafo profesional. Tiene un don para la imagen. Para este artículo cuenta que el fanatismo de su tío, Carlos Múgica, el cura pionero y emblema de los sacerdotes en las villas, viene de familia.“Llegó a tener un carnet que decía ‘asesor espiritual’. Nos llevaba con mi hermano al vestuario y la manera de entrar a la cancha sin entrada no me la olvidó. Todo el mundo le daba una palmada en la espalda y la frase: ‘como le va padre’. Y así íbamos entrando a la cancha: ‘pase Padre, pase’. Tenía un vínculo con Racing muy fuerte. Era muy fanático”, recuerda a Télam Ortiz Múgica a pocos días de cumplirse el natalicio de Carlos Francisco Sergio Múgica Echagüe, quien nació el 7 de octubre de 1930, en el barrio de Recoleta, más precisamente en el llamado “Palacio de los Patos”.“Carlos estaba viviendo en Roma cuando vio la final del mundo frente al Céltic de Glasgow, en Escocia”, reconoce su sobrino que sabe de la amistad del cura villero con el legendario “equipo de José”, por el director técnico Juan José Pizzutti, de la campaña racinguista campeón de 1966 con el chango Cárdenas, Perfumo, Coco Basile, Maschio, que tuvo al cura en cada uno de sus 39 partidos invictos. “Maschio (Humberto) me contó un día detalles de esa amistad”, cerró el sobrino fotógrafo quien a los 12 años de edad perdió a su tío racinguista por una balacera ocurrida el 11 de mayo de 1974 y nunca esclarecida judicialmente, en la puerta de la parroquia San Francisco Solano, en el barrio de Villa Luro.Frente a la celebración de la vida del cura de cuna aristocrática y antiperonista, convertido en villero y peronista, en la parroquia Cristo Obrero en la villa 31, hoy llamada barrio Carlos Múgica, se está trabajando a contrarreloj para una gran celebración.“Es un evento de cinco de la tarde a 22.30 de la noche por los 93 años del nacimiento de Carlos e iniciando un camino hacia su martirio que el próximo el 11 de mayo se cumplirán 50 años. Le damos fuerza al natalicio y vamos preparando ese camino a la pascua. Lo central el sábado (declarado día nacional de la identidad villera) es la misa que presidirá Joaquín Sucunza (provicario general y obispo auxiliar de la Archidiócesis de Buenos Aires) quien fue muy amigo de Carlos, junto a otro obispo, Alejandro Giorgi”, la explicación para este artículo corrió por cuenta de Ignacio Bagattini, el actual párroco de la iglesia que fundó Múgica. De hecho “Nacho”, como todos conocen a este joven cura villero, vive en la misma casa parroquial, casi intacta, donde saboreaba unos buenos mates amargos y escuchaba radio el cura emblema de la única villa porteña que quedó ubicada en la parte norte de la opulenta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En la 31 la comunidad eclesial ya vibra lo que llaman “el combo 50 años de Múgica. Tenemos para exhibir los zapatos el día que lo mataron, están manchados con su sangre, seis banners que resumen su vida, también 40 cuadros de fotos conocidas e inéditas, folletos y estampas, más material audiovisual sobre su vida”, detalló el cura que encabeza el homenaje más potente por sus dimensiones y eclesial de los que ocurren para los próximos días.“El combo Múgica” irá circulando por todas las villas de la Ciudad y conurbano bonaerense, durante una semana en cada parroquia villera, y del 11 de mayo por las provincias. La primera parroquia que recibe la muestra del cura emblema de los villeros es María Madre de la Esperanza del barrio Rodrigo Bueno.“La idea es darle fuerza y difusión a Carlos. Los zapatos nos resultan muy importante porque Carlos caminaba los barrios con su entrega, alegría y solidaridad. Así como él camino y dejó su vida en eso. A las comunidades de los barrios incentivarlas como trabajadores, estudiantes, caminar la vida con compromiso y entregando la vida que te toca con entusiasmo, lucha, esperanza, el tema es caminar, el zapato es el símbolo de ese andar”, resumió Bagattini que como buen cura villero está atendiendo múltiples frentes a la misma vez.Conmover a los propios y extraños por eso el homenaje en su villa. Porque Múgica es compromiso real y vivo por los pobres. De allí que este sábado en la Villa 31 se trabaja soñando un día festivo, con payasos, rifas, meriendas, la banda de persecución “la marea” creada por los integrantes del Hogar de Cristo local (el dispositivo de los curas villeros para salir de la exclusión y que hoy forma la Federación de la Familia Grande de los Hogares de Cristo con más de 200 en todo el país), a lo que se suma la orquesta de la Prefectura Naval que va tocar el himno nacional, además se pasará un vídeo realizado por Walter Peña creador del programa “Ser Esenciales”, y el recital de “Los Charros y la Tranquera”. Todo es una celebración de su nacimiento y agradeciendo a Dios que regaló a los más pobres y a la iglesia un hombre como Carlos, que imitó a Jesús, caminó a nuestro lado, a los descartados, a los enfermos, y es vida concreta como fue Carlos.El Padre “Pepe” es el Múgica de nuestros tiempos. El empuje de José María Di Paola por los derechos de los pobres y el acompañamiento espiritual de los pobres con él han ungido un cura del pueblo. También futbolero, de Huracán, que se hizo querer entre los villeros de la zona sur, de la villa 21/24 y Zavalet, ubicados entre las orillas del Riachuelo y la cancha del Globito. Luego “Pepe” en Cárcova, y villas de José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín, trabó el mismo amor entre el pueblo pobre trabajador y él como hombre de Dios. Pero desde hace unos meses viene dando misas y acompañando a uno de sus discípulos más querido y con vuelo propio, como es el Padre Nicolás “Tano” Angelotti, que con ayuda de la iglesia, los Estados y el Espíritu Santo tracciona una de las comunidades eclesiales más desbordantes y esperanzadoras como la parroquia San José, en San Justo, la Matanza, con llegada a los barrios (Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 y 17 de Marzo bis) que en su momento fueron los más excluidos y penetrados por el narcotráfico pero que desde unos años han resucitado gracias a una fe revolucionaria y una dignidad de acero.Por esta historia de fe popular consultamos al Padre Pepe quien anticipó que participará el próximo jueves 5, por la tarde, en Villa Elisa, ciudad de La Plata, en el Centro Padre Bachi (ubicado en la calle 98 y 124) de la tercera jornada “Padre Carlos Múgica. Organicemos la esperanza con justicia social”.Está previsto que a partir de las 18 horas, allí expongan además del cura villero, Malena Galmarini (titular de AySA, y esposa del candidato a presidente de la nación y actual ministro de economía, Sergio Massa), Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas de Nación), Julio Alak (candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria y actual ministro de justicia y derechos humanos bonaerense) y Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense).También tiene previsto el Padre Pepe sumarse a la presentación del libro “Peronismo y Cristianismo” escrito por Múgica que se realizará en la parroquia San José de la Matanza donde se unirá la fe, la política y lo social.Habrá un homenaje cultural, en el Cabildo de Buenos Aires (frente a Plaza de Mayo), el próximo domingo 8, desde las 16.30 a 21 horas, con la presentación de Víctor Hugo Morales, y artistas invitados como: Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Marilina Ross, Bruno Arias, Dolores Solá, entre otros. La convocatoria de este evento cultural fue por volante en la peregrinación hacia Luján, del pasado sábado, como por estas horas vía flyer por WhatsApp. Unos de los grupos que más lo difunde son los curas de Opción Preferencial por los Pobres (OPP).En Racing a Carlos Múgica no lo olvidan. Cuenta con una mayólica en la platea y además es uno de los racinguistas, entre 46 personas, a las que el club les restituyó la condición de socio a fin de 2021: Los “Socios eternos”.