Polémica por el informe de espacios verdes en CABA: incluye canteros y cementerios

Disminuyó la superficie verde en las dos principales reservas ecológicas de Costanera Norte y Costanera Sur

El informe difundido por el Gobierno porteño, con datos sobre la cantidad de espacios verdes y públicos disponibles a la población, generóque cuestionaron lacomo canteros y veredas, así como la incorporación de los cementerios a las cifras oficiales.La estadística reveló la cantidad de este tipo de espacios en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre del 2023 y también la superficie por la cual se extienden en cada una de las 15 Comunas porteñas.Según los datos consignados, en el distrito sumanentre los que sobresales, el; no obstante, figuran en el conteo también 2104 canteros, 283 veredas y los cementerios, de los cuales no se precisa la cantidad.Desde elseñalaron que “del 2021 al 2023, el número de espacios verdes pasó de 3.647 a 4.863, un incremento considerable”, tras lo cual indicaron que “una lectura muy superficial de estos datos llevaría a concluir que la Ciudad tiene 1.216 espacios verdes nuevos”.“En el sentido común de la ciudadanía”, alertaron ya que “de los 1.216 espacios verdes nuevos, 1.047 corresponden a: canteros (341), veredas (80), derivadores de tránsito (660), otros (26)”.Según informaron desde el Observatorio, “estos espacios públicos no son espacios verdes públicos porque no cumplen con los requisitos para ser considerados legalmente espacios verdes públicos por el Código Urbanístico, principalmente porque no permiten la posibilidad de un uso social, además de la posibilidad de caminar sobre los mismos”.La, por su parte, cuestionó que el Gobierno de la Ciudad haya incluido a los cementerios dentro de la estadística bianual comparativa sobre la cantidad de espacios verdes públicos bajo su control, en relación con la cantidad de habitantes.“No contento con consignar en anteriores cómputos como espacio verde público a los inexistentes jardines de la Avenida General Paz y a los polideportivos, y siempre dispuesto a sorprendernos,”, denunciaron.Para la agrupación ambientalista, “hay que descontar todos los datos truchos” de la estadística oficial, tras lo cual, de acuerdo a sus cálculos, “quedaría un total de 1294 hectáreas de superficie verde y no el total que dicen de 2167”.En tanto, el informe revela queregistran con 0,4 metros cuadrado por habitante y con 0,2 metros cuadrados por habitante, respectivamente.Por último, surge quedisminuyó la superficie verde en las dos principales reservas ecológicas de Costanera Norte y Costanera Sur.