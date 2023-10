El seleccionado de pelota buscará siete podios en los Panamericanos

Foto: IG @esteban_zarabozo

El director técnico del seleccionado argentino de pelota,, afirmó que "los pelotaris nacionales le darán grandes satisfacciones al país" en los Juegos Panamericanos de Chile, en los que, evaluó, el representativo "albiceleste' será "altamente competitivo en las siete especialidades que disputará"."Mi reto para estos Juegos Panamericanos es el de llevar a nuestro país a lo más alto. Apunto a que seamos altamente competitivos en las siete especialidades que vamos a disputar.", expresó Zarabozo en una entrevista con Télam.Zarabozo, porteño de de 41 años, representante del club Ciudad de Buenos Aires y que está al frente del equipo desde 2021, puntualizó: "Los pelotaris argentinos en Santiago, como marca la historia de todos Juegos Panamericanos en los que hubo pelota, no van a defraudar. Darán grandes satisfacciones al país".Las de oro las obtuvieron María Lis García Calderón y Cynthia Pinto (pelota de goma trinquete); Pablo Fusto y Alfredo Villegas (pelota de cuero frontón) y Santiago Andreasen y Sebastián Andreasen (pelota de goma trinquete) y las de plata fueron de Guillermo Osorio (frontón peruano) y Facundo Andreasen (pelota de goma frontón).En tanto, el bronce lo ganaron Melina Spahn (frontón peruano), Sabrina Andrade y Melina Spahn (pelota de goma frontón) y Jorge Alberdi y Guillermo Osorio (frontenis).En Chile, competirán(pelota de goma dobles trinquete femenino);(pelota de goma frontón individual femenino);(frontball femenino);(pelota de goma dobles trinquete masculino);(frontenis masculino),(frontball masculino) y(pelota goma individual frontón masculino).- Mi reto para estos Juegos Panamericanos es el de llevar a nuestro país a lo más alto. Apunto a que seamos altamente competitivos en las siete especialidades que vamos a disputar. Queremos estar en los siete podios.- En Lima se jugaron nueve especialidades mientras que en Santiago vamos a disputar siete. Además, podemos decir que algunas especialidades que se jugaron en Perú (y éramos más favoritos), las cambiaron y no se van a jugar Santiago. Las especialidades que se cambiaron para esta edición son frontball masculino, frontball femenino y goma individual femenino. Si bien estamos evolucionando y trabajamos mucho, los demás países son muy parejos y competitivos también. A pesar de que los cambios de especialidades y la cantidad de medallas en juego, no nos favorecen tanto, hicimos una muy buena preparación en todas ellas y vamos a estar cerca de esos registros de Lima.- El pelotari argentino siempre es muy competitivo. Está acostumbrado a competir desde muy chico, tiene un espíritu de lucha y un amor propio tremendo. Eso lo sienten los demás países a la hora de enfrentarnos. Si bien todos salen de la pelota de goma, nuestra técnica ayuda a adaptarnos a las demás especialidades. Estos últimos años hicimos mucho hincapié en mejorar la metodología de entrenamiento para evolucionar con las técnicas específicas que demanda cada especialidad -que son diferentes-. Un defecto que teníamos, y que desde hace dos años venimos trabajando y revirtiéndolo abruptamente, es que antes en Argentina nunca teníamos competencias internas en las especialidades como por ejemplo frontenis, frontball y goma individual. Algo fundamental y que pudimos desarrollar para la preparación de estos Juegos.- Estamos muy contentos con todo este proceso hacia Santiago. Incrementamos muchísimo la cantidad de días de concentraciones, horas de entrenamientos y recibimos otras delegaciones para obtener roce y también potenciamos y evolucionamos la preparación física de todos los deportistas. Fue, y será muy positivo, el hecho que los dirigentes de la Confederación Argentina hayan generado y desarrollado competencias internas en las especialidades no tan populares en nuestro país. Nuestros jugadores demostraron una gran entrega, profesionalismo y pertenencia durante toda la planificación. Argentina va a ser altamente competitivo en todas las especialidades.- Sin dudas el rival a vencer y directo en la mayoría de las especialidades es México. También se suma Cuba, Chile, Uruguay y Estados Unidos, dependiendo de cada especialidad.- Estamos muy orgullosos y conformes de todo lo que se hizo en este proceso y también podemos afirmar que los pelotaris argentinos en Santiago, como marca la historia de todos los Juegos Panamericanos en donde hubo pelota, no van a defraudar y que les darán grandes satisfacciones al país.- Dado que todos los pelotaris son de distintos puntos del país (Tucumán, Entre Ríos y La Plata (Buenos Aires) los entrenamientos son personales y grupales. Cada uno de los pelotaris tienen su plan de trabajo físico que se controla cada quince o treinta días. También se llevan trabajos técnicos específicos para realizar donde viven. Luego, cada quince días, realizamos concentraciones de 3 o 4 días en el CeNARD, donde trabajamos técnica y tácticamente con cada equipo. Nuestros pelotaris pueden entrenarse todos los días de la semana -salvo los domingos tres o cuatro horas cada día.