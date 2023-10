Ante pymes, Massa criticó el plan de dolarización de Milei y el "bimonetarismo" de JxC VER VIDEO

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cuestionó este miércoles la propuesta de dolarización de Javier Milei (La Libertad Avanza), al señalar que en los tres países en que se aplicó "se murieron la mayoría de las pymes", así como la iniciativa de "bimonetarismo" de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), al considerar que implica "una dolarización cobarde"., dijo Massa al exponer en una jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para conocer las propuestas de los candidatos, de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda alertó que "las ideas vinculadas a la elección de otra moneda, tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pyme de los países que adoptaron ese camino".Sin nombrar al candidato de La Libertad Avanza, Massa recordó quey que eso generó dos efectos adversos.. (Además hubo) pérdida de tasa de interés competitiva por pérdida de señoreaje", dijo y puso como ejemplo el período 2015-2019, cuando Argentina "tuvo tasa de interés positiva en dólares"."Eso le servía a los fondos de inversión que venían a especular, a los Blackrock, a los Templeton. Les servía a tal punto que tuvimos, en un momento de pérdida de confianza, una enorme salida de capitales que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en los últimos 20 años, que es volver al FMI. Fue tomar la decisión que en la convocatoria de Argentina esté el síndico revisando la cuenta cada 3 meses porque elegimos que proteger a los que timbearon", añadió.Señalando a los empresarios presentes, Massa les dijo: "Mientras ustedes caían 23 mil pymes, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar, con garantía y respaldo del FMI, lo que habían traído para especular. El 66% de la plata del préstamo fue a parar a cuentas de fondos de inversión que se iban de Argentina".Luego, el ministro dijo que la otra "variable" es la que propone el "bimonetarismo", en alusión al proyecto de Juntos por el Cambio., ironizó.Massa sostuvo que ese proyecto "es no animarse a plantear una decisión, errónea, pero que termina con un proceso que ya lo hemos visto en Argentina" en épocas en las que la cuasimoneda Patacón se impuso al Lecop.Por último, también criticó al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio,quien ante ese foro había prometido terminar con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA): "Que se lo cuente a (Carlos) Melconian, que me pidió que lo cuide bien"., advirtió el candidato oficialista.Hacia el final de su exposición, y en la parte de las preguntas, Massa dijo: "No es cualquier cosa por un voto, yo prefiero mostrar con simpleza, algún grado de aplomo y humildad mis propuestas, aunque ser más histriónico me puede agregar algún voto"., concluyó.